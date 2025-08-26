Nicușor Dan participă la ședința de marți a Coaliției în care se discută măsurile din pachetul 2 de austeritate | SURSE

Președintele Nicușor Dan participă marți, 26 august, la Palatul Victoria, la ședința Coaliției de guvernare în care sunt analizate măsurile din al doilea pachet de austeritate, au declarat surse politice.

Preşedintele Nicuşor Dan participă la şedinţa coaliţiei de guvernare de marţi, care are loc la Palatul Victoria şi unde ar urma să fie finalizat pachetul doi de măsuri fiscale, cu care Guvernul vrea să îşi asume răspunderea în Parlament, săptămâna aceasta, au precizat surse politice, potrivit News.ro.

Coaliția discută ultimele modificări la Pachetul 2 înainte să intre în ședința de Guvern progamată joi

După patru ore de negocieri purtate luni, 25 august, liderii Coaliției au decis modificări importante la pachetul doi de măsuri fiscale. Firmele vor plăti mai puțin la înființare, iar liber-profesioniștii vor avea o CASS redusă față de propunerea inițială a ministrului Finanțelor.

Liderii PSD au participat luni la prima ședință de Coaliție după mai multe săptămâni de boicot, în urma conflictului cu USR. Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria și a început la ora 17:30, premierul Ilie Bolojan amânând ședința de Guvern pentru a discuta în Coaliție pachetul fiscal.

Prevederea privind interzicerea cumulului pensie-salariu la stat a fost scoasă din Pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului, în urma discuţiilor din coaliţie, au precizat surse politice.