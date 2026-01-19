Sorin Grindeanu, despre ministrul Justiției, Radu Marinescu: „Am încredere că a respectat legea când și-a susținut doctoratul. Dacă nu a făcut acest lucru, este o problemă”

Liderul PSD l-a apărat din nou, luni seară, pe Ministrul Justiției, în contextul recentului scandal în care Radu Marinescu e acuzat, într-o investigație a Press One, că a plagiat mai mult de jumătate din teza sa de doctorat în Drept.

„Știm foarte bine ce s-a întâmplat și de ce există acest atac”, a spus Sorin Grindeanu în la emisiunea Punctul Culminant de la România TV.

Președintele PSD a adăugat:

„Este străvezie schema pe care acești domni o pun în aplicare de ani buni. Aceeași schemă a fost pusă în aplicare și în cazul miniștrilor sau al prim-miniștrilor. Este o treabă brevetată de mult timp. Se înțelege foarte bine ce se dorește prin înlăturarea ministrului Radu Marinescu”.

Sorin Grindeanu și-a exprimat încrederea că Radu Marinescu „a respectat legea când și-a susținut doctoratul”.

„Am încredere în ceea ce a spus. Dacă nu a făcut acest lucru, este o problemă care va trebui îndreptată, dar nu cred că este cazul. Știu că a fost un student eminent și că a respectat legea. Are toată susținerea PSD, fără niciun fel de ezitare”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Acuzațiile de plagiat vor fi verificate de universitatea la care și-a obținut teza de doctorat

Amintim că vineri, 16 ianuarie, Comisia de Etică a Universității Craiova a decis să deschidă un dosar pentru a analiza acuzațiile de plagiat aduse ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Decizia a fost luată la cinci zile după ce jurnalista Emilia Șercan a publicat, într-o investigație PressOne, că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului ar fi plagiată.

Comunicatul Comisiei menționează că analiza va viza două sesizări depuse pe 13 și 14 ianuarie 2026, ambele referitoare la doctoratul ministrului Radu Marinescu, potrivit unui comunicat de presă transmis Edupedu.ro.

„Comisia de Etică Universitară a Universității din Craiova, întrunită în ședință extraordinară, astăzi 16.01.2026, a hotărât deschiderea unui dosar de analiză referitor la sesizările nr. 56/13.01.2026 și nr. 76/14.01.2026”, se arată în comunicat.

Comisia se întrunise și luni, în ziua publicării investigației, însă atunci a decis doar convocarea ședinței extraordinare pentru a discuta oportunitatea verificării lucrării.

Ministrul Justiției a răspuns acuzațiilor, afirmând că „a respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică”, și lăsând să se înțeleagă că momentul publicării anchetei nu este întâmplător.

PSD și-a exprimat susținerea față de ministru și a criticat publicarea acuzațiilor. „Îl susținem fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnăm manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”, se arată în comunicatul transmis de PSD pe 12 ianuarie.

Dosarul deschis de Comisia de Etică va stabili dacă acuzațiile de plagiat se confirmă și ce măsuri vor fi luate în consecință.