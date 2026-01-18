search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Liderul PSD Claudiu Manda, metaforă la adresa premierului Ilie Bolojan: „Poate vine momentul să schimbăm lăutarul”

Publicat:
Ultima actualizare:

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a folosit o metaforă la adresa premierului Ilie Bolojan. „Mai degrabă domnul Bolojan cântă, dar nu cântă din același playlist", a spus Manda. „Ar putea veni momentul să schimbăm lăutarul".

Claudiu Manda, secretar general PSD FOTO: Facebook/Claudiu Manda
Întrebat, la Antena 3 CNN, despre afirmația unui primar, potrivit căruia „Bolojan cântă la vioară și PSD dansează”, Manda a răspuns: „Nu aș vrea să spun că domnul Bolojan cântă la vioară și noi dansăm, ci mai degrabă că domnul Bolojan cântă de multe ori, nu cântă din același playlist. Nu că dansăm, dar ascultăm”, scrie Mediafax.

El a lăsat deschisă posibilitatea schimbării premierului. „Cred că ar putea să vină un moment în care să spunem hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlist-ul și atunci nu am reuși să-l mai ascultăm”, a adăugat secretarul general PSD.

PSD face consultări interne pentru ieșirea de la guvernare

PSD desfășoară consultări în interiorul partidului pentru a decide dacă mai rămâne la guvernare alături de PNL și USR.

„Am intrat la guvernare pentru oameni și că ar trebui să guvernăm pentru oameni. Astăzi când ne uităm, nu prea vedem astfel de efecte”, a spus Claudiu Manda.

El a precizat că decizia nu ține de numirile la servicii sau parchete, ci de bugetul pe 2026. „Nu ține de servicii sau de parchete, ci are legătură, în primul rând, cu bugetul”, a explicat el.

Bugetul, criteriul decisiv

Manda a subliniat că bugetul ar fi trebuit gata din noiembrie pentru anul următor, dar încă nu există un termen clar.

„Suntem la jumătatea lui ianuarie și nu știm când o să fie bugetul. Că o să fie în februarie, că o să fie în martie, că o să fie în aprilie. Nu știm când o să fie bugetul”, a declarat secretarul general PSD.

El a adăugat că PSD va lua decizia în foruri largi, cu aproximativ 5.000 de membri, după modelul în care au decis intrarea la guvernare.

„Am blocat intenții ale primului ministru”

Claudiu Manda a făcut un inventar al motivelor pentru care social-democrații ar putea părăsi guvernarea.

„Am ajuns să explicăm lucruri care s-au întâmplat de bine, mai degrabă când ne-am ținut sau am blocat anumite intenții ale primului ministru”, a spus el.

Manda a dat ca exemple creșterea salariului minim pe economie, plafonarea prețurilor la alimente de bază, blocarea măsurilor împotriva administrației publice locale.

„Ne-am luptat pentru salariul minim. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Dacă nu eram noi să ne luptăm pentru ele, nu se întâmpla”, a declarat Manda.

Scandalul cu administrația publică locală

Secretarul general PSD a criticat și măsurile propuse de Bolojan pentru administrația locală.

„Au citit pe bandă în guvern un text în care interziceau la administrația publică locală. Primarii nu mai aveau voie să cumpere hârtie pentru certificate de naștere sau de deces. Nu mai aveau voie să facă reparații”, a povestit el.

Manda a spus că s-a discutat reducerea cu 45% a posturilor din organigrame la primării, ceea ce ar fi dus la situații absurde.

„E o primărie care are 11 angajați și trebuie să dea afară 5 și să rămână cu 6. Altă primărie are 25 de posturi în organigramă, 11 ocupate, și conform formulei mai are de angajat încă 3-4″, a explicat el.

„Bolojan și USR au armonizat mesajul”

Claudiu Manda a observato armonizare a mesajului public între domnul Ilie Bolojan și USR. Sunt voci în PNL, au început să apară și în spațiu public, de primari PNL care nu se mai regăsesc într-un astfel de mesaj”, a declarat secretarul general PSD.

