Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
Moțiune de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

PSD și AUR au decis să acționeze împreună pentru demiterea Guvernului Bolojan, anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură. Cele două partide estimează că pot aduna voturile necesare pentru a răsturna executivul.

Guvernul condus de Ilie Bolojan va fi supus testului moțiunii de cenzură PSD-AUR

PSD și AUR au anunțat luni că vor iniția, în comun, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, demers care ar putea duce la demiterea executivului în actuala configurație parlamentară. Cele două formațiuni susțin că au șanse reale să obțină majoritatea necesară pentru ca moțiunea să fie adoptată.

Pentru ca Guvernul să fie demis, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile, din totalul de 463 de parlamentari. PSD dispune în prezent de 129 de deputați și senatori, iar AUR de 90, ceea ce înseamnă că împreună ajung la 219 voturi, cu 14 mai puține decât pragul necesar.

Calculul opoziției nu se oprește însă aici. Sprijinul venit din partea altor partide aflate în afara puterii – S.O.S. România, POT și PACE – ar putea aduce încă 41 de voturi. În acest scenariu, totalul ar urca la aproximativ 260 de parlamentari, peste limita necesară pentru adoptarea moțiunii. La acest potențial se adaugă și voturile unor parlamentari neafiliați, proveniți din POT și S.O.S., care ar putea înclina suplimentar balanța.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan este susținut oficial de PNLUSR și UDMR, formațiuni care adună împreună doar 164 de parlamentari. Chiar și cu sprijinul celor 17 deputați ai grupului Minorităților Naționale, tabăra pro-guvernamentală ar ajunge la 181 de voturi, insuficient pentru a bloca moțiunea dacă opoziția votează disciplinat.

Va face PSD alianță de guvernare cu AUR?

Dacă moțiunea va fi adoptată, Ilie Bolojan va rămâne premier interimar, iar partidele vor începe negocieri pentru conturarea unei noi majorități parlamentare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat în repetate rânduri că își dorește continuarea guvernării într-o formulă pro-europeană și a exclus o alianță politică cu AUR.

Petrișor Peiu, numărul doi în AUR, și fostul vicepremier PSD Marian Neacșu au anunțat, într-o declarație comună, că lucrează deja la detaliile tehnice ale moțiunii de cenzură. Peiu a precizat că documentul ar putea fi depus chiar în zilele următoare, iar dezbaterea în Parlament ar urma să aibă loc la începutul lunii mai. Liderul AUR, George Simion, a avansat inclusiv o dată posibilă pentru vot: 5 mai.

În contrast cu poziția oficială a PSD, Marian Neacșu nu a exclus complet o eventuală colaborare guvernamentală cu AUR, afirmând că „orice drum începe cu un prim pas”, declarație care adaugă un element de incertitudine în ecuația politică.

Criza guvernamentală a fost accentuată de retragerea celor șase miniștri PSD din Cabinet, anunț făcut săptămâna trecută. Odată cu ei, și vicepremierul Marian Neacșu și-a înaintat demisia. Luni, aceste demisii intră oficial în vigoare, după publicarea lor în Monitorul Oficial.

Din acest moment începe să curgă termenul constituțional de 45 de zile în care premierul trebuie să se prezinte în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere asupra unei noi structuri politice a Guvernului. Între timp, miniștrii PSD aflați la final de mandat își prezintă bilanțurile și predau atribuțiile către interimarii desemnați de Ilie Bolojan.

Înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a făcut declarații publice, evitând din nou să spună clar dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. El și-a justificat reținerea prin rolul de mediator pe care și-l asumă într-o criză politică pe care o descrie drept marcată de poziții „ireconciliabile” între partide.

În acest context tensionat, votul asupra moțiunii de cenzură se anunță decisiv nu doar pentru soarta Guvernului Bolojan, ci și pentru direcția politică a majorității care ar urma să se formeze.

Ovidiu Suciu - DW

