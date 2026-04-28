PNL le cere parlamentarilor „să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”

PSD și AUR au ales „o direcție greșită pentru România” prin depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, a transmis marți, 28 aprilie Partidul Național Liberal, care acuză cele două formațiuni că nu propun soluții, ci practică „politica demolării”.

„PSD a ales astăzi o cale profund greșită și nocivă pentru România. Prin alianța cu AUR, PSD transmite un semnal de iresponsabilitate românilor și partenerilor noștri externi. PSD și AUR nu dau o lovitură gravă doar reformelor împotriva privilegiilor și robinetelor de bani publici deschise către grupurile de interese, ci și stabilității politice și economice .

PSD și AUR adâncesc împreună criza politică, iar acest lucru înseamnă risc de creștere a șomajului, risc de scădere economică, dobânzi mai mari pentru împrumuturile necesare țării. Economia va fi afectată grav. Semnalele de pe bursă sunt deja vizibile.A mbele partide și-au mințit electoratele, și-au mințit partenerii și i-au mințit pe români. Niciunul dintre ele nu vine cu soluții — doar cu politica demolării”, se arată într-un comunicat postat pe Facebook de Biroul de Comunicare al PNL.

„România are nevoie de un guvern serios, condus de Premierul Ilie Bolojan”

PNL și-a reafirmat sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, despre care susține că poate duce reformele la bun sfârșit:

„PNL susține în continuare că România are nevoie de stabilitate și de seriozitate, nu de jocuri politice care slăbesc economic și politic țara noastră. De aceea, PNL nu va mai face nicio alianță cu PSD și va lupta până la capăt pentru valorile și reformele pe care le-a promovat în Guvernul României.



Susținem în continuare că România are nevoie de un guvern serios, condus de Premierul Ilie Bolojan, ancorat în valorile europene și transatlantice, capabil să ducă reformele până la capăt. Le cerem tuturor parlamentarilor care cred cu adevărat în direcția euroatlantică a României să nu se lase instrumentalizați de jocurile politice ale lui Sorin Grindeanu și să voteze împotriva acestei moțiuni”.

„Acest vot vă definește”

Liberalii le-au transmis un mesaj direct social-semocraților care cred în valorile proeuropene:

„Inclusiv colegilor din PSD care se revendică din valorile pro-europene le transmitem un mesaj simplu: nu vă puteți numi pro-europeni și vota în același timp alături de AUR împotriva unui guvern care apără tocmai aceste valori. Acest vot vă definește”, se arată în comunicatul PNL.



