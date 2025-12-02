Ne-a trecut glonţul pe la ureche de două ori. Vom scăpa şi a treia oară?

Ultimul sondaj AtlasIntel, publicat de Hotnews, o dă pe Anca Alexandrescu practic la egalitate cu primul loc. Este un sondaj necomandat de partide, al unei instituţii care a a avut prognoze bune în trecut. Aşa cum decurg lucrurile în toate sondajele, în care AUR se clasează pe primul loc cu un procent în jur de 40%, este de crezut scorul anticipat de AtlasIntel pentru Anca Alexandrescu, candidat independent susţinut de AUR.

Contextul internaţional

Este descris de ziaristul Dan Tăpălagă într-un articol pentru G4Media.

„România, la fel ca restul continentului, se confruntă cu un pericol mortal: extremismul de dreapta. Acesta reprezintă înainte de toate o amenințare majoră la modelul pe care s-a clădit democrația de tip occidental, în special democrația liberală”.

Ţările est-europene se deosebesc de cele occidentale prin faptul că se lupta cu duşmani închipuiţi.

„Migranții, Soros, LGBT, dictatura Bruxelles-ului sunt tot atâtea minciuni pe care și-au clădit narativul partidele de extremă dreaptă, cu AUR și Călin Georgescu în frunte. Din păcate, acest narativ este puternic promovat nu doar de dușmanii clasici ai României, de Rusia lui Putin, ci și de America lui Trump”. Dar și unii și alții, și extremiștii din Occident și cei autohtoni, fac apel la mitologia națională, la valori și tradiții locale, la o Epocă de AUR pe care țara ar fi trăit-o cândva. Cu aceste fantasme ideologice amăgesc un public tot mai numeros.”

Tragic este că şi „intelectuali” de valoare, ziarişti, români cu studii şi doctorate în străinătate îmbrăţişează această doctrină concentrată în „UE ne-a furat bogăţiile, ne obligă să facem ce nu este în interesul naţional, ne supun unei dictaturi pe care nu o dorim şi nu ne trebuie”. „Franţa ne-a impus actuala conuducere a ţării, şi ne dictează ce să facem”.

Aceşti „intelectuali” nu văd calitatea intelectuală submediocră a unora precum Georgescu, Simion, Șoșoacă? Faptul că vântură doar lozinci şi termeni de propagandă, „hrană, apă, aer, Dumnezeu, familie, credinţă”, fără vreo soluţie practică în conducerea ţării.

Ei nu vad cum era România înainte de a adera la UE şi NATO şi cum este acum. Cum ar putea Franţa să ne impună ceva, iarăşi nu intră în mintea lor. Este un efort de comparaţie pe care aceşti „intelectuali” nu reuşesc să-l facă. Sau sunt interesaţi de alte obiective, şi nici nu încearcă să-l facă. Alternativa este că joacă în alt film, înţeleg, dar spera să ajungă opoziţia la putere şi ei să capete funcţii înalte, bine plătite. Cu preţul subjugării ruşilor, de data asta.

Cum să nu înţelegi că dacă Ucraina nu este ajutată de ţările din UE, şi de România, Rusia va ocupa toată Ucraina, Republica Moldova, va ajunge la Prut şi la Gurile Dunării şi va instala în România o putere obedientă, după modelul Belarus. Ințeleg și copiii de gimnaziu!

O ţară, ca România, aflată la graniţa a două mari puteri, nu poate rămâne independentă în secolul nostru, aşa cum n-a fost independentă de-a lungul istoriei. Este greu de înţeles aşa ceva?

Cele două gloanţe care ne-au trecut pe la ureche: Călin Georgescu ar fi ajuns, probabil, preşedinte cu ajutorul ruşilor, dacă CCR n-ar fi anulat alegerile, iar Nicusor Dan a câştigat preşedinţia învingându-l la limită pe George Simion. La ultimele alegeri prezidenţiale George Simion a câştigat 5,3 milioane de voturi, din circa 11,5 milioane. 5,3 milioane de români n-au văzut cine este şi ce vrea George Simion să facă din România. Este foarte grav!

Va câştiga Anca Alexandrescu alegerile pentru Capitală?

Se pare că valul anti UE şi anti Occident din România nu se atenuează, ci creşte. Anca Alexandrescu nu are niciun fel de experienţă administrativă, a crescut politic la umbra lui Dragnea, Năstase şi a altor lideri PSD, promovează la un post tv emisiuni şi personaje precum Călin Georgescu, George Simion, clar anti UE şi pro Rusia. Este clar ce filosofie politică a îmbrăţişat, şi cu toate astea se află în fruntea preferinţelor bucureştenilor.

Dacă Anca Alexandresu ar câştiga alegerile pentru primăria Bucureşti, balanţa puterii s-ar înclina în favoarea PSD şi AUR, posibil actualul guvern ar cădea prim moţiune de cenzură, iar guvernarea va fi preluată de PSD-AUR. Cu ce consecinţe pentru România, nu este greu de anticipat.

Preşedintele Nicusor Dan nu ar putea face mare lucru, în faţa majorităţii parlamentare care decide guvernarea.

Ce pot face românii adevăraţi, care înţeleg interesul lor şi al României

Să se mobilizeze ca la ultimele alegeri prezidenţiale, când aproape 65% dintre alegători au venit la vot. Altfel, aveam preşedinte pe George Simion. Imaginaţi-vă cum ne-ar fi fost acum conduşi de lozinci!

Daniel Băluță şi Anca Alexandrescu au în sondajul AtlasIntel 23,3%, respectiv 23,2%, împreună 46,5%. Nu este de presupus că ar renunţa vreunul dintre cei doi în favoarea celuilalt.

Ciprian Ciucu are 21,7%, Cătălin Drula 15,5%, Anca Ciceală 8,4%. În total 45,6%.

Singura şansă este „votul util”, votanţii celor trei candidaţi să înţeleagă pericolul reprezentat de victoria Ancăi Alexandrescu, şi să voteze pe cel care stă cel mai bine în sondajele din ultimele zile. Aşa s-a întâmplat şi la ultimele alegeri prezidenţiale, aşa sper să se întâmple şi acum.

Pe lângă faptul că Anca Alexandrescu nu are habar de administraţia publică, care este altceva decât administrarea unei emisiuni tv, condusă prin „marş” de aici, numărul mare de alegători din Capitală pot da un impuls pentru bascularea puterii de la actuala Coaliţie la una PSD-AUR.

Şi la cum stă acum bugetul ţării, cu un deficit bugetar enorm, ar fi bomboana pe coliva României şi supunerea ţării ruşilor.