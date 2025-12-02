Campania pentru Primăria Capitalei: vizibilitatea online a candidaților scade

Campania pentru Primăria Capitalei intră în ultima săptămână, însă vizibilitatea candidaților în mediul online continuă să scadă. Numărul de mențiuni și impactul estimat în sursele online relevante din România înregistrează pentru a doua săptămână consecutivă un recul semnificativ.

Conform datelor publicate de platforma NewsVibe, instrument de monitorizare media cu suport AI, toți candidații la Primăria Capitalei înregistrează scăderi atât în privința numărului de mențiuni online, cât și a impactului estimat al acestora. Niciunul dintre candidați nu mai depășește pragul de 800 de mențiuni, iar clasamentul suferă modificări importante față de intervalul anterior.

Potrivit raportului, Ciprian Ciucu rămâne lider în vizibilitate online, urmat de Daniel Băluță, în timp ce Cătălin Drulă revine pe locul al treilea. La coada clasamentului se situează Anca Alexandrescu. Cele mai mari scăderi ale numărului de mențiuni sunt înregistrate de Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu, cu peste 50%, respectiv 44% față de perioada precedentă.

Analiza tonului conversațiilor online arată că Daniel Băluță este singurul candidat prezent în special în contexte pozitive. În schimb, Ciprian Ciucu și Anca Alexandrescu înregistrează un ton negativ accentuat al mențiunilor, în timp ce pentru Cătălin Drulă intensitatea tonului negativ scade, deși predomină încă contextul polarizant.

Evenimentele care au influențat vizibilitatea

Evoluția numărului de mențiuni indică o încetinire vizibilă a ritmului după jumătatea perioadei analizate. Scăderea este constantă pentru toți candidații, cu două excepții notabile: anunțul Forței Drepte, prin Ludovic Orban, privind susținerea lui Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei și atacul lansat de președinta POT, Anamaria Gavrilă, la adresa Ancăi Alexandrescu, pe fondul unor sondaje care indicau o creștere a candidatei susținute de AUR.