search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Video Scandalul clipului în care Nicușor Dan apare alături de Cătălin Drulă discutând despre București: „La sectoare nenorocirile au continuat”

0
Alegeri Primăria București 2025
0
Publicat:

Cu câteva zile înainte de alegerile pentru funcția de primar general, consilierul președintelui Nicușor Dan, Vlad Voiculescu, a publicat un videoclip în care cei doi discută cu candidatul USR, Cătălin Drulă, pe tema urbanismului în București.

Nicușor Dan, alături de Cătălin Drulă, la evenimentul de lansare a candidatului USR FOTO/ USR
Nicușor Dan, alături de Cătălin Drulă, la evenimentul de lansare a candidatului USR FOTO/ USR

În imaginile postate de Voiculescu, cei trei oficiali dezbat situația construcțiilor controversate din oraș, menționând specific „blocul dintre mormintele din Cimitirul Bellu”. Cătălin Drulă a subliniat că promisiunea campaniei din 2020, referitoare la anularea „nenorocirilor urbanistice”, nu s-a concretizat în totalitate.

Președintele Nicușor Dan a explicat că, deși a obținut suspendarea PUZ-urilor pentru un an imediat după preluarea mandatului, sub promisiunea că acestea vor fi ulterior anulate, a pierdut majoritatea în Consiliul General, deși identificase 20 de motive de nelegalitate.

„În hotărâre am scris că eu, primar, o să fac o analiză în trei luni, să vedem dacă e ceva nelegal. Am făcut-o, am găsit 20 de motive de nelegalitate, m-am întors la Consiliu şi n-a mai fost majoritate. (...) Noi pe 7% am reușit să curățăm, iar la sectoare nenorocirile au continuat”, a subliniat Nicuşor Dan.

În acest punct al discuției, Vlad Voiculescu a intervenit și a acuzat direct Partidul Național Liberal că s-a opus demersurilor, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, pe atunci șef al filialei PNL București.

Ciucu: „Minte cu premeditare”

Replica lui Ciprian Ciucu nu a întârziat să apară. Candidatul PNL a respins categoric acuzațiile într-o postare amplă pe rețelele sociale, catalogând afirmațiile lui Voiculescu drept minciuni spuse „cu nerușinare” și „cu premeditare”. Ciucu s-a declarat revoltat de clipul de promovare electorală în care apare șeful statului și a pus sub semnul întrebării dacă președintele Nicușor Dan și-a dat acordul pentru un astfel de material. Liberalul a susținut că Voiculescu denaturează realitatea privind votul pentru suspendarea PUZ-urilor.

„Eu înţeleg disperarea electorală, dar ce este mult, este prea mult! Vlad Voiculescu MINTE în clipul de promovare electorală în care apare dl. Preşedinte Nicuşor Dan! Minte cu premeditare. A spus că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor şi că eu eram preşedinte al PNL Bucureşti. Nu ştiu dacă clipul în care apare Preşedintele României a fost făcut/regizat cu voia sa, dar... Vlad Voiculescu minte cu neruşinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”, afirmă Ciprian Ciucu. 

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
digi24.ro
image
Miley Cyrus și-a etalat inelul de logodnă la premiera unui film. Artista a strălucit alături de iubitul ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
gandul.ro
image
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
mediafax.ro
image
Ion Țiriac nu a fost prezent la înmormântarea prietenului său, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Cum arată coroana de flori depusă de miliardarul român. Foto
fanatik.ro
image
CTP a dat verdictul despre Călin Georgescu: „Ar fi la fel de eficient și dacă ar vorbi unei adunări de surzi”
libertatea.ro
image
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
digi24.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru Primăria Generală. Şi-a anunțat susținerea pentru Daniel Băluţă
observatornews.ro
image
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Secretul cârnaților care nu se usucă: ce trebuie să adaugi în carne ca să rămână suculenți
playtech.ro
image
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A fost anunțată prezentatoarea evenimentului finalului de an: "E o onoare incredibilă!"
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
5 unități medicale din Prahova au rămas fără apă! Pacienții ar putea fi transferați la unități sanitare din București. Anunțul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Doliu în România! A murit Roxana Moise de la Exatlon
wowbiz.ro
image
Dreptul cetăţenilor de a plăti în numerar, introdus în Constituţie. Ce spune Mugur Isărescu
romaniatv.net
image
O nouă taxă pentru români. Se ia în calcul plata pe zi, pentru fiecare animal
mediaflux.ro
image
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați. Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce afecțiune nemiloasă a ucis-o pe Roxana Moise, fostă concurentă Exatlon. Handbalistă de performanță și cu o viață activă, sportiva nu a putut fi salvată
actualitate.net
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
click.ro
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru retragerea la pensie în 2026. Pe primul loc se află o destinație îndrăgită de mulți români
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Fotografia lui Josef Mengele, realizată la Buenos Aires, în 1956, pentru un act de identitate argentinian (© Wikimedia Commons)
Cum a reușit doctorul nazist Josef Mengele să evite capturarea în America Latină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
image
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali

OK! Magazine

image
Maxima a impresionat cu tiara ei veche de 88 de ani, făcută din 34 de diamante, la dineul de stat din Suriname

Click! Pentru femei

image
Serena William arată senzațional la 44 de ani! Cum a reușit să slăbească 15 kg?

Click! Sănătate

image
Iată cine are risc mai mare de a face cancer de pancreas!