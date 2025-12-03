Cu câteva zile înainte de alegerile pentru funcția de primar general, consilierul președintelui Nicușor Dan, Vlad Voiculescu, a publicat un videoclip în care cei doi discută cu candidatul USR, Cătălin Drulă, pe tema urbanismului în București.

În imaginile postate de Voiculescu, cei trei oficiali dezbat situația construcțiilor controversate din oraș, menționând specific „blocul dintre mormintele din Cimitirul Bellu”. Cătălin Drulă a subliniat că promisiunea campaniei din 2020, referitoare la anularea „nenorocirilor urbanistice”, nu s-a concretizat în totalitate.

Președintele Nicușor Dan a explicat că, deși a obținut suspendarea PUZ-urilor pentru un an imediat după preluarea mandatului, sub promisiunea că acestea vor fi ulterior anulate, a pierdut majoritatea în Consiliul General, deși identificase 20 de motive de nelegalitate.

„În hotărâre am scris că eu, primar, o să fac o analiză în trei luni, să vedem dacă e ceva nelegal. Am făcut-o, am găsit 20 de motive de nelegalitate, m-am întors la Consiliu şi n-a mai fost majoritate. (...) Noi pe 7% am reușit să curățăm, iar la sectoare nenorocirile au continuat”, a subliniat Nicuşor Dan.

În acest punct al discuției, Vlad Voiculescu a intervenit și a acuzat direct Partidul Național Liberal că s-a opus demersurilor, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, pe atunci șef al filialei PNL București.

Ciucu: „Minte cu premeditare”

Replica lui Ciprian Ciucu nu a întârziat să apară. Candidatul PNL a respins categoric acuzațiile într-o postare amplă pe rețelele sociale, catalogând afirmațiile lui Voiculescu drept minciuni spuse „cu nerușinare” și „cu premeditare”. Ciucu s-a declarat revoltat de clipul de promovare electorală în care apare șeful statului și a pus sub semnul întrebării dacă președintele Nicușor Dan și-a dat acordul pentru un astfel de material. Liberalul a susținut că Voiculescu denaturează realitatea privind votul pentru suspendarea PUZ-urilor.

„Eu înţeleg disperarea electorală, dar ce este mult, este prea mult! Vlad Voiculescu MINTE în clipul de promovare electorală în care apare dl. Preşedinte Nicuşor Dan! Minte cu premeditare. A spus că PNL nu a votat supendarea PUZ-urilor şi că eu eram preşedinte al PNL Bucureşti. Nu ştiu dacă clipul în care apare Preşedintele României a fost făcut/regizat cu voia sa, dar... Vlad Voiculescu minte cu neruşinare cu privire la suspendarea PUZ-urilor”, afirmă Ciprian Ciucu.