Sociologul Marius Pieleanu: „Daniel Băluță și Ciprian Ciucu sunt singurii care înregistrează o dinamică electorală progresivă”

Sociologul Marius Pieleanu a prezentat rezultatele unei cercetări realizate de CURS – Avangarde, menită să ofere „o măsurare științifică în vederea comparării cu rezultatele efective în urma numărătorii voturilor din data de 7 decembrie”. Potrivit datelor, Daniel Băluţă și Ciprian Ciucu sunt candidații cu cea mai bună dinamică electorală.

„Acestea sunt datele cercetării noastre: Daniel Băluţă - 27%, Ciprian Ciucu - 24%. Ei sunt singurii contracandidaţi care înregistrează o dinamică electorală progresivă. Cresc cele 2 bazine ale lor. Ambii sunt în creştere”, a declarat Pieleanu, vineri seară, la Antena 3 CNN, subliniind că avansul lui Băluță „nu reprezintă o egalitate statistică, fiind în afara marjei de eroare”.

În schimb, candidatul USR Cătălin Drulă ar înregistra o scădere a intenției de vot, situându-se la aproximativ 21%, în timp ce Anca Alexandrescu rămâne pe un „platou” electoral în jurul 18%, fenomen pe care sociologul îl pune parțial pe seama „spiralei tăcerii”, alegătorii evitând să își declare sincer opțiunile.

„Ana Ciceală trebuie urmărită, va înregistra un scor bun, poate fi mai mare de 5%. Domnul Burcea poate face şi domnia sa o figură frumoasă", a afirmat Marius Pieleanu.

Profilul alegătorilor

Sociologul a detaliat și profilul alegătorilor din București:

Ciprian Ciucu – electorat echilibrat ca vârstă, dar cu o pondere redusă a tinerilor.

Anca Alexandrescu – sprijin important în rândul alegătorilor cu studii sub nivel liceal.

Daniel Băluță – susținere consistentă în rândul persoanelor cu studii superioare, categorie bine reprezentată în Capitală.

Pieleanu a subliniat că datele reprezintă estimări, nu o numărătoare a voturilor: „Aceste date sunt rezultatele unei cercetări care nu numără voturile, este o estimare”.

„Este o cercetare pe care consorțiul CURS - Avangarde a realizat-o în data de 4 decembrie, pentru a face încă o măsurare ştiinţifică în vederea comparării lor cu rezultatele efective în urma numărătorii voturilor din data de 7 decembrie. Este o cercetare pe care o organizăm, în principiu am dat rezultatele foarte bune”, a spus sociologul.