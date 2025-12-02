Grindeanu îl acuză pe Drulă că ar fi „dușmanul bucureștenilor”. Replica tăioasă a candidatului USR

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, răspunde acuzațiilor lansate de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care l-a numit „dușmanul bucureștenilor”. Drulă susține că adevărata problemă a orașului sunt „mafii politice și imobiliare” care ar fi protejate de PNL și PSD.

Într-o postare pe Facebook, Cătălin Drulă a reacționat la declarațiile lui Sorin Grindeanu, potrivit cărora USR și candidatul său ar fi „adevăratul dușman al bucureștenilor”. Drulă afirmă că se opune „famigliilor” politice care profită de dezvoltările imobiliare din Capitală și face trimitere directă la candidatul PSD, Daniel Băluță.

„Da, sunt adevăratul dușman al mafiilor care bagă bani grei în manipulări de campanie pentru candidați care vor vinde Bucureștiul la hectar. Sunt adevăratul dușman al speculanților imobiliari care construiesc blocuri în cimitire și bloc lângă bloc, fără trotuare, fără spații verzi, fără creșe. Sunt adevăratul dușman al «famigliilor» care fac averi uriașe din autorizarea de proiecte imobiliare pentru clanuri și băieți conectați politic, cum e candidatul vostru, Daniel Băluță”, a scris el.

Atac și la „PSD-ul de rit vechi”

El a adăugat că se consideră dușmanul și al PSD-ului „de rit vechi securistic”, reprezentat, în opinia lui, de candidata Anca Alexandrescu.

„Candidata asta e trecutul vostru, Sorin Grindeanu! Asumați-o!”, a transmis el, amintind că Alexandrescu a fost consiliera lui Adrian Năstase, Liviu Dragnea, Sorin Oprescu și Victor Ponta.

„Bucureștiul a fost lăsat pe mâna clanurilor”

Candidatul USR susține că este considerat „dușman” doar de cei care se tem că viitorul primar nu va închide ochii la „furtul din oraș”.

„Adevăratul dușman au fost, sunt și rămân mafiile PNL-PSD care au sugrumat orașul de 30 de ani (…) A fost lăsat pe mâna clanurilor, care au primit aprobare să construiască de la primarii voștri, așa cum s-a întâmplat în Sectorul 4 și în Sectorul 6. Da, clanuri, Sportivilor și Vasiloi, de ei vorbesc!”, a mai scris Drulă.

Grindeanu: „Haosul are un nume: USR”

Sorin Grindeanu acuză USR de haosul din administrația locală a Bucureștiului și afirmă că Drulă și partidul său sunt „adevărații dușmani”.

„Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, sunt cei care au primit în mod covârşitor votul şi încrederea bucureştenilor, dar, totodată, răspunsul bucureştenilor este acesta. Astăzi, când vorbim de haos, întruchiparea acestuia este dată de Cătălin Drulă, ca şi candidat pe care îl are această formaţiune politică la Primăria Generală”, a declarat liderul PSD.

Acesta a continuat afirmând: „Adevăratul dușman al bucureștenilor este Cătălin Drulă și USR. Cu ei trebuie să ne luptăm și Daniel Băluță asta face”.