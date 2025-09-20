Simion țintește ca AUR să obțină 50% la alegeri: „Sunt foarte bucuros că partidele de dreapta câștigă în toată Europa”

George Simion, președintele AUR și vicepreședinte al Partidului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR Party), a participat sâmbătă la evenimentul „The Right That Wins”, organizat la Paris. Liderul român a declarat că este „foarte bucuros că în toată Europa partidele de dreapta câștigă alegerile”.

„Suntem cel mai pro-transatlantic partid european. De aceea am fost la Washington la inaugurarea președintelui Trump și participăm la numeroase conferințe pentru a învăța unii de la alții și a ne uni forțele”, a declarat George Simion.

Ambițiile liderului AUR vin după ce partidul a fost cotat pe primul loc în sondaje, cu peste 40% din voturi.

„Avem datoria să ajungem la cel puțin 50%. Trebuie să muncim zi de zi pentru a convinge și a câștiga”, a transmis Simion. De asemenea, acesta a anunțat că până pe 10 octombrie vor fi constituite organizațiile de bază ale partidului, formate din cel puțin trei membri pe stradă, sat sau zonă.

Simion a explicat, într-un comunicat al AUR, că, în ultimele decenii, politicile europene s-au orientat tot mai mult spre stânga, iar pozițiile conservatoare sunt adesea considerate extreme.

„În ultimii 15-20 de ani, valorile de dreapta au fost trecute la extremă. Adversarii noștri încearcă să îi facă pe oameni să ne urască, să ne ignore și, în cazuri extreme, să ne atace, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Charlie Kirk în Statele Unite”, a afirmat acesta.

Despre situația politică din Franța, Simion a spus că observă metode similare celor din România, unde unii candidați incomozi sunt marginalizați sau interziși, sub pretextul respectării democrației.

„Ceea ce se întâmplă aici nu este democrație adevărată”, a spus liderul AUR.

Totodată, el a criticat declarațiile Ursulei von der Leyen privind „o nouă formă de libertate”, subliniind că „libertatea este una singură și ne-a fost lăsată de Dumnezeu”.

Simion și-a reafirmat sprijinul pentru forțele de dreapta franceze și a subliniat importanța colaborării între partidele conservatoare din Europa.

Sondajul Avangarde arată că, dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare, AUR ar obține 41% din voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% și UDMR cu 6%. Alte partide ar obține mai puțin de 2%, riscând să nu mai treacă pragul electoral.