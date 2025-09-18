Șef nou la Vamă. Cine este Alexandru Bălan, numit în locul lui Marcel Mutescu, demis de Bolojan: „O nouă conducere pentru a combate evaziunea”

Alexandru Bogdan Bălan este noul președinte al Autorității Vamale Române, cu rang de secretar de stat, înlocuindu-l pe Marcel Simion Mutescu, care a fost eliberat din funcție printr-o decizie oficială semnată de premierul Ilie Bolojan.

Hotărârea a fost publicată joi, 18 septembrie, în Monitorul Oficial.

Bălan ocupa anterior funcția de inspector superior în cadrul instituției și are o carieră tehnică în sistemul vamal. „Noul președinte vine cu o experiență solidă în aplicarea legislației vamale și în lupta împotriva evaziunii fiscale, dobândită în cadrul funcțiilor de inspector vamal superior și inspector antifraudă. Prin expertiza sa, Alexandru Bogdan Bălan își propune să consolideze rolul Autorității Vamale Române în protejarea intereselor economice ale României și ale Uniunii Europene, în combaterea evaziunii fiscale și în facilitarea comerțului legitim”, a transmis Autoritatea Vamală Română.

De asemenena, Mihai Savin a fost numit vicepreședinte al Autorității Vamale Române, în locul lui Alexandru Ioan Dudu.

„Noul vicepreședinte, Mihai Savin are o experiență îndelungată în procese de transformare instituțională și optimizare operațională, ceea ce va contribui la consolidarea capacității instituției de a răspunde provocărilor actuale în domeniul vamal și de a intensifica eforturile pentru reducerea evaziunii fiscale”, a precizat instituția.

Numirea noii echipe de conducere are loc în contextul procesului de modernizare a administrației vamale și al implementării reformelor la nivel european, în care România are un rol activ.

De altfel, premierul Ilie Bolojan a anunțat schimbările într-o intervenție la Antena 3 CNN, afirmând că autoritățile vamale trebuie să joace un rol activ în combaterea economiei subterane.

„Va fi o nouă conducere de mâine și la Vamă, ca să fie combătută evaziunea fiscală, astfel încât fiecare om din România să contribuie la sistemul de stat. Am modificat legislația, dar în afară de asta, ei trebuie să își facă datoria în construcții sau alte domenii”, a declarat Bolojan.