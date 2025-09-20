search
Sâmbătă, 20 Septembrie 2025
SONDAJ Avangarde. AUR, aproape cât marile partide la un loc. Majoritatea românilor consideră că România merge într-o direcție greșită

Publicat:
Ultima actualizare:

Majoritatea românilor cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită, relevă un sondaj Avangarde efectuat pe un eșantion de 1.300 de adulți între 9 și 18 septembrie 2025. De asemenea, AUR conduce intenția de vot pentru alegerile parlamentare, cu un scor comparabil cu totalul pe care l-ar obține PSD, PNL și USR. 

Românii au fost întrebați dacă România se îndreaptă într-o direcție bună sau rea FOTO: Shutterstock
În sondajul menționat, românii au fost întrebați dacă România se îndreaptă într-o direcție bună sau una greșită. 74% dintre respondenți au spus că țara merge în direcția greșită, 21% consideră că direcția este bună, iar 5% nu au putut să își exprime o opinie. Evoluția pe ultimele luni arată o creștere constantă a pesimismului: 53% în iunie, 66% în iulie, 73% în august și 74% în septembrie.

În ceea ce privește percepția asupra guvernului, 51% se declară mai degrabă dezamăgiți, 23% mai degrabă încântați, 23% nu aveau așteptări, iar 3% nu au răspuns.

AUR conduce intenția de vot în România

Sondajul arată că Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) conduce în preferințele alegătorilor români. Dintre respondenții care și-au exprimat opțiunea politică, 41% au declarat că ar vota AUR la alegerile parlamentare, în timp ce Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL) ar fi votate de 19%, respectiv 13% dintre respondenți. Uniunea Salvați România (USR) obține 12% din intențiile de vot, în timp ce Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) se situează la 6%. 

Alte formațiuni, precum SOS România și Partidul Oamenilor Tineri (POT), cumulează doar 4% din preferințele alegătorilor, procent insuficient pentru a obține reprezentare parlamentară.

Principalele temeri ale românilor pentru perioada următoare sunt: o eventuală criză economică – 28%, escaladarea războiului din Ucraina – 26%, viitorul copiilor – 19%, problemele de sănătate – 12%, ura în societate – 10%, alte temeri – 2%, iar 3% nu au răspuns.

Sondajul a fost realizat de Avangarde pe populația adultă (18+) neinstituționalizată a României, în perioada 9 – 18 septembrie 2025, pe un eșantion de 1.300 de persoane.

Societate

