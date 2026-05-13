Nota de plată a unei iluzii: Cacealmaua tehnocrată a PSD și sabotajul calculat al stabilității economice

Căderea Guvernului Bolojan, orchestrată printr-o moțiune de cenzură absurdă, a reprezentat o declarație deschisă de sabotaj la adresa stabilității economice a României. Iar PSD și AUR au făcut acest lucru premeditat, știind foarte bine de fac.

Doar că arhitecții acestei crize au operat pe baza unei iluzii puerile: planul asumat de a-l demite pe Ilie Bolojan a fost susținut de speranța prostească că decapitarea executivului va declanșa un fratricid politic în interiorul PNL, că partidul își va devora propriul lider pro-european pentru a se întoarce, docil, la masa compromisului cu stânga.

Această fantezie de canibalizare internă a eșuat lamentabil. În loc să scindeze dreapta, atacul ne-a consolidat rândurile, demascând adevărata intenție a PSD: o lovitură directă împotriva parcursului nostru de consolidare fiscală, exact în momentul în care agențiile internaționale ne urmăresc cu lupa.

Iar acum soluția lor este o cacealma. Varianta unui „premier tehnocrat” sau așteptarea unei susțineri tacite a PNL pentru un guvern minoritar PSD sunt capcane otrăvite, menite să dilueze răspunderea și să protejeze fotoliul lui Sorin Grindeanu, sacrificând credibilitatea macroeconomică a României. Să traducem această retorică: PSD își dorește un paravan tehnocrat pentru a repeta jocul dublu – dimineața la guvernare pentru a distribui resurse, seara în opoziție pentru a critica austeritatea. Un premier fără acoperire politică ar fi un ostatic la Palatul Victoria, sabotat de miniștri și dictat de interesele de la Kiseleff. Dacă PSD a avut forța să distrugă o guvernare stabilă, trebuie să aibă și curajul să își asume responsabilitatea directă: premier, program, reforme și viziune. Nu poți dărâma o casă, iar apoi să chemi un „tehnocrat” să locuiască în ruine, pretinzând că ești un simplu spectator.

Să fim clari și direcți: PSD nu poate miza pe Partidul Național Liberal pentru a deveni prim-ministru. Dacă ar fi fost un lider politic serios, dedicat reformelor și acordului asumat în coaliție, tranziția guvernamentală (rotativa) ar fi decurs natural. Însă, după ce a aruncat în aer stabilitatea executivă dintr-un calcul politicianist mărunt, nici Grindeanu, niciun alt social-democrat nu mai poate primi cecul în alb al susținerii liberale. Așteptarea lor ca PNL să cauționeze o asemenea trădare este iluzorie. Dacă PSD dorește un guvern minoritar, atunci să meargă cu mâna întinsă la partenerii de moțiune, la extremele populiste care au aplaudat dărâmarea guvernului.

Ceea ce refuză PSD să admită este costul imediat și tangibil al acestei aventuri politice. Avertismentul agenției de rating Moody's trebuie luat ca o sentință a piețelor financiare. Căderea guvernului are un impact negativ asumat asupra ratingului de credit al României. De ce? Pentru că piețele urăsc impasul prelungit. Rezultatele bugetare solide din primul trimestru – obținute prin eforturile miniștrilor liberali – riscă să fie anulate de incertitudinea care planează acum asupra orizontului 2027-2028. Cele trei mari agenții de rating urmăresc milimetric dacă instabilitatea provocată pe 5 mai va opri ajustarea fiscală. Deși evaluările de toamnă sunt programate, orice agenție poate convoca un comitet extraordinar pentru a sancționa derapajul politic. Votul împotriva Guvernului Bolojan a fost, în esență, un vot de neîncredere în stabilitatea macroeconomică a României, transmis direct la nivel global. PSD și aliații săi ocazionali au generat un deficit uriaș de încredere, pentru care românii vor plăti prin dobânzi mai mari la împrumuturi.

Această criză depășește granițele bugetului național. Într-un context de securitate volatil, cu războiul la frontierele României și o regiune a Mării Negre tensionată, instabilitatea politică internă este un cadou inestimabil făcut Moscovei. O Românie fragilizată economic, condusă de guverne efemere sau ostatece unor calcule meschine, este o Românie vulnerabilă pe flancul estic al NATO. PSD demonstrează că, pentru supraviețuirea politică a liderului său, este dispus să joace la ruleta rusească credibilitatea noastră euro-atlantică. Acțiunea lor nu este doar o eroare tactică; este o abdicare de la datoria morală față de siguranța și prosperitatea cetățenilor.

Adevărul este simplu, deși inconfortabil pentru inițiatorii acestei crize: singura ancoră de stabilitate pro-europeană rămâne PNL, coagulat în jurul viziunii lui Ilie Bolojan. Nu vom valida o aventură guvernamentală de tip Frankenstein, dependentă de bunăvoința extremismului. Responsabilitatea este o monedă care nu suportă inflație. Dacă PSD a aruncat România într-o criză, le revine obligația exclusivă să suporte consecințele politice și economice ale acțiunilor lor. Noi, liberalii, rămânem fermi pe baricada responsabilității, conștienți că apărarea stabilității economice a României nu mai este doar un joc politic, ci un imperativ vital. Orice altă cale este un drum spre dezastru financiar și vulnerabilitate internațională. PNL nu va gira un faliment anunțat.