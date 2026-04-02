Bulgaria și SUA discută accelerarea Coridorului Vertical de Gaze, un proiect esențial pentru securitatea energetică a Europei de Sud-Est

Prim-ministrul Bulgariei, Andrei Gurov, s-a întâlnit miercuri cu ambasadorul Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, pentru a analiza modalitățile de accelerare a dezvoltării Coridorului Vertical de Gaze, un proiect considerat esențial pentru securitatea energetică și economică a Europei de Sud-Est, a anunțat guvernul bulgar.

Discuțiile au subliniat importanța coridorului care conectează Grecia, Bulgaria, România, Moldova și Ucraina, atât pentru diversificarea surselor de energie, cât și pentru creșterea lichidității pieței regionale, potrivit unui comunicat al guvernului bulgar, citat de BTA și preluat de Agerpres.

Un element central îl reprezintă accesul extins la gaz natural lichefiat (GNL) provenit din Statele Unite, în contextul consolidării cooperării transatlantice

Extinderea proiectului către energie nucleară și infrastructură digitală

Părțile au analizat și oportunitățile de extindere a coridorului dincolo de sectorul gazelor naturale, în direcția energiei nucleare, a lanțurilor de aprovizionare sigure, a infrastructurii digitale și a tehnologiilor emergente, în cadrul inițiativei Pax Silica.

Guvernul bulgar și-a exprimat disponibilitatea de a deveni o platformă regională pentru dezvoltarea infrastructurii strategice și pentru sprijinirea redresării Ucrainei, prin conexiuni logistice și investiționale în zona Mării Negre.

Dialog energetic consolidat între Bulgaria și SUA

Întâlnirea a evidențiat și progresele recente în dialogul bilateral, inclusiv discuțiile cu Coordonatorul Special Prezidențial al SUA pentru Securitate Energetică Globală, menite să întărească parteneriatul energetic și securitatea aprovizionării.

Potrivit guvernului de la Sofia, discuțiile au confirmat angajamentul comun al Bulgariei și Statelor Unite de a construi relații economice și energetice durabile, diversificate și sigure în regiune.

În aceeași zi, președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a avut o întrevedere separată cu ambasadorul SUA, în cadrul dialogului bilateral în curs.