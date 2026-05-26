De ce gospodinele pun piper negru în mașina de spălat pentru a păstra culorile hainelor: cât de eficient este trucul

Un truc casnic tot mai popular în rândul gospodinelor presupune adăugarea unor boabe de piper negru direct în tamburul mașinii de spălat, cu scopul de a menține mai mult timp intensitatea culorilor închise.

Potrivit celor care promovează această metodă, piperul ar contribui la reducerea pierderii pigmentului în timpul spălării, ceea ce ar face ca hainele negre sau închise la culoare să își păstreze aspectul „proaspăt” pentru mai multe cicluri de spălare.

Ideea a circulat în ultimii ani pe diverse forumuri și platforme de tip „trucuri pentru casă”, fiind recent readusă în atenție de comunitățile online, scrie Blic.

Metoda este simplă: se adaugă una până la două linguri de boabe de piper negru, direct în tambur, împreună cu rufele. Este important ca piperul să fie sub formă de boabe întregi, întrucât varianta măcinată poate lăsa reziduuri pe țesături sau în interiorul mașinii de spălat.

Trucul este folosit în special pentru articole precum blugi negri, tricouri închise la culoare sau haine sport, care tind să își piardă rapid intensitatea după spălări repetate. Efectul este mai vizibil, susțin utilizatorii, în cazul materialelor naturale, precum bumbacul.

De asemenea, piperul este util și în îndepărtarea petelor, datorită uleiurilor naturale, făcând astfel spălarea mai eficientă. Piperul poate contribui și la reducerea mirosurilor neplăcute de pe haine, oferind un efect de prospețime după spălare.

Specialiștii atrag însă atenția că astfel de metode nu înlocuiesc îngrijirea corectă a hainelor și utilizarea detergenților adecvați pentru rufe colorate sau închise la culoare.

În plus, nu există dovezi științifice solide care să confirme eficiența piperului în fixarea pigmentului textil.

Pe lângă piperul negru, există și alte ingrediente din bucătărie folosite în mod tradițional pentru a proteja sau revigora culorile hainelor. De exemplu, sucul de lămâie, adăugat în detergent, poate reda strălucirea rufelor albe.