George Simion, despre scenariul Călin Georgescu premier: „Dacă vom avea ocazia, da”

George Simion, liderul AUR, a declarat marți seară că numirea lui Călin Georgescu în funcția de premier rămâne „o variantă reală”, dacă situația politică va permite acest lucru. „Dacă vom avea ocazia și ține de noi, cu siguranță, da”, a spus Simion, subliniind că formațiunea sa are „toate scenariile pe masă”.

Afirmațiile au fost făcute într-un briefing de presă, după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de AUR și PSD, a trecut în urma votului în Parlament.

În opinia AUR, Georgescu este „președintele României”, a insistat Simion, iar alegerile au fost „anulate nedrept”.

„Trebuie să revenim la democrație, la cadrul constituțional”, a afirmat el, adăugând că o eventuală propunere pentru funcția de premier depinde și de disponibilitatea lui Georgescu:

„În primul rând, trebuie să se manifeste domnul Călin Georgescu și să mergem în acea direcție”.

Președintele AUR l-a criticat pe Nicușor Dan, despre care a spus că a avut „o reacție bolnăvicioasă” și că organizează „consultări informale și apoi formale” pentru a menține actuala coaliție.

„Vedeți care sunt dușmanii cu care ne confruntăm. Noi avem toate scenariile în fața noastră și vom acționa în consecință conform voinței poporului român”, a adăugat Simion.

Întrebat dacă AUR va merge la consultări cu propunerea Georgescu, George Simion a evitat un răspuns tranșant, dar a reiterat că partidul va acționa „conform voinței poporului român”.

Simion a lansat și acuzații la adresa altor lideri politici, inclusiv la adresa premierului demis prin moțiune de cenzură.

„Ilie Bolojan este responsabil pentru criza economică, iar Nicușor Dan pentru criza politică”.

Potrivit liderului AUR, românii și-ar dori „o resetare”, susținând că voturile din 2024 și 2025 ar fi arătat clar dorința de schimbare.

„Această schimbare nu a venit”, a adăugat Simion.

Amintim că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost votată marți de 281 de parlamentari (cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României). Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.