Traian Băsescu, atac dur la clasa politică. „Jocurile din jurul lui Bolojan scufundă România”

Nominalizările de premieri vehiculate în culise nu au nicio valoare în lipsa unei majorități solide, avertizează fostul șef al statului, Traian Băsescu. Într-o analiză pentru „Adevărul”, acesta cataloghează gestul de a lăsa țara fără Executiv drept o acțiune „nocivă” a unor politicieni „incompetenți”. Băsescu nu îi iartă nici pe liberali, cărora le transmite că interesele României sunt mult mai mari decât ambiția de a-l impune cu orice preț pe Ilie Bolojan.

Traian Băsescu a declarat pentru „Adevărul” că nominalizările vehiculate în ultima perioadă pentru funcţia de premier al României nu cântăresc în jocul politic atât de mult pe cât majoritatea care va forma Guvernul. Fostul preşedinte spune că informaţiile din spaţiul public nu conturează o imagine de ansamblu în acest moment, mai ales în ceea ce priveşte desemnarea lui Eugen Tomac în calitate de premier.

„Marea problemă a României acum este că nu are un Guvern. Nu un premier. Un premier îl găsești, pe urmă premierul trebuie să îşi facă şi Guvern. Este greu de realizat, trebuie negocieri extrem de complicate de la nişte oameni politici incompetenţi care au dat jos un Guvern fără să ştie ce pun la loc. De la astfel de oameni e greu să presupui o soluţie rapidă, Grindeanu trebuie să ştie că ceea ce a făcut este o crimă împotriva intereselor ţării.”, spune Traian Băsescu.

Prioritatea pentru partide ar fi trebuit să fie responsabilitatea: „Să dai jos un Guvern fără să ai soluţii cum să pui alt guvern, este o atitudine extrem de nocivă şi nu o pot avea decât oameni care nu îşi iubesc ţara.”

„Ajung în 2028 cu o ţară scufundată”

Acesta nu „iartă” nici PNL în analiza sa, şi spune că o soluţie de compromis ar fi implicat renunţarea la liderul partidului în postura de premier, Ilie Bolojan. Chiar în scenariul în care acesta, având un capital de imagine foarte bun poate duce PNL la un scor mai bun decât cel din 2024, unele măsuri ar fi trebuit fi primordiale.

„În același timp, dacă privim la liberali, Guvernul a căzut cu 281 de voturi, deci o largă majoriate. Deci, exigenţa liberalilor, ori ţara ori Bolojan nu funcţionează. Ei nu au dreptul să condiţioneze serviciul în slujba ţării de un om ca Bolojan. Interesele ţării sunt mult mai mari şi ar trebui să depăşească această ambiţie de a pune ţara în slujba lui Bolojan şi nu liberalii în slujba ţării”, arată fostul președinte.

El a completat explicând că în cazul în care acest refuz de a schimba premierul este un calcul electoral pentru alegerile din 2028 nu este unul realist pentru anul în curs.

„Din păcate scufundă ţara în 2026. Ajung în 2028 cu o ţară scufundată”., a concluzionat Traian Băsescu.