Doi parlamentari au băgat mărgele în urne la votul pe moțiune: „S-au prefăcut că votează”

Doi parlamentari au fraudat procedura de vot la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, înlocuind bilele oficiale cu mărgele. Dezvăluirea a fost făcută de senatorul USR Cristian Ghinea, membru al Biroului Permanent, care a participat la numărătoarea voturilor.

Într-o postare pe Facebook, Ghinea a scris că în urne s-au găsit și două mărgele negre

Senatorul a explicat că doi parlamentari au sustras bilele de vot și le-au înlocuit.

„281 voturi valabile pentru moțiune, 3 contra. Și două mărgele negre. Serios, tocmai am numărat bilele democrației suveraniste, ca membru în Biroul Permanent. Doi parlamentari au luat bilele acasă și au băgat două mărgele. Practic s-au prefăcut că votează pentru colegii care filmau. Mărgelele au fost anulate”, a scris Ghinea pe Facebook.

Incidentul nu a afectat rezultatul final.

Amintim că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost votată marți de 281 de parlamentari (cu cel mai mare număr de voturi din istoria Parlamentului României). Pentru adoptate erau necesare 233 de voturi.