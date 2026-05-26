SUA permit Poloniei să producă rachete Patriot. Criza globală de muniție schimbă regulile jocului

Statele Unite ale Americii au acordat o aprobare preliminară crucială Poloniei pentru a demara producția de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot în cadrul fabricilor din industria autohtonă de apărare.

Anunțul, făcut de adjunctul ministrului polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, marchează o schimbare profundă de paradigmă în politica de securitate a Washingtonului, impusă de realitățile dure de pe frontul din Ucraina și de tensiunile acute din Orientul Mijlociu.

Deși inițial oficialii americani s-au arătat extrem de sceptici în privința transferului unei tehnologii atât de sensibile și unice, vizita recentă a unei delegații poloneze în SUA a deblocat negocierile. Schimbarea de optică reflectă o realitate îngrijorătoare: stocurile globale de interceptoare ale Pentagonului sunt drastic diminuate în urma operațiunilor recente din Iran, a sprijinului masiv acordat Kievului și a cererii tot mai mari din partea aliaților NATO.

Cum a învins pragmatismul reticența Washingtonului

Conform detaliilor oferite de Tomczyk în cadrul unei intervenții la televiziunea TVN24, proiectul ar urma să fie implementat prin crearea unui consorțiu de companii poloneze care dețin deja capacitățile tehnice necesare. Miza principală o reprezintă modelul PAC-3 MSE – cea mai modernă și capabilă variantă a rachetelor Patriot, utilizată în mod special pentru interceptarea rachetelor balistice.

Până recent, Washingtonul păzea cu strășnicie secretele acestei tehnologii. Însă matematica războiului de uzură a forțat o reevaluare. Capacitatea actuală de producție din SUA: aproximativ 620–700 de rachete PAC-3 MSE pe an. Ținta Pentagonului: atingerea unui volum de 2.000 de unități anual până la finele anului 2030.

Pentru a atinge acest obiectiv ambițios, extinderea capacităților industriale dincolo de ocean a devenit o necesitate strategică, nu doar o opțiune politică. În plus, Polonia nu este singura care dorește această capabilitate; Germania face, la rândul ei, demersuri intense pentru a găzdui linii de asamblare similare.

Polonia: De la cumpărător, la hub militar regional

Varșovia a înțeles rapid că securitatea nu se poate baza exclusiv pe importuri. În cadrul programului său de apărare aeriană „Wisła”, Polonia a plasat comenzi uriașe:

-În 2018: o primă tranșă de două baterii Patriot și 208 rachete PAC-3 MSE, în valoare de 4,75 miliarde de dolari.

-În 2023: o mega-comandă de încă 48 de lansatoare (6 baterii) și 644 de rachete PAC-3 MSE, printr-un contract de 15 miliarde de dolari.

Pe lângă rachetele Patriot, adjunctul ministrului Apărării a lăsat să se înțeleagă că partea americană s-a arătat „extrem de interesată” ca Polonia să producă și rachete cu rază lungă de acțiune pentru sistemele HIMARS, precum și de rachete ghidate Hellfire, folosite de elicopterele de atac Apache.

Polonia nu pornește de la zero. Industria locală este deja integrată în lanțul de aprovizionare american: uzina WZL 1 a fabricat deja primele containere de lansare pentru PAC-3 MSE, iar compania Huta Stalowa Wola (HSW) produce elemente de șasiu și lansatoare în parteneriat cu Raytheon.

Conexiunea cu frontul ucrainean

Decizia are o importanță geopolitică majoră pentru întreg Flancul Estic al NATO. Amplasarea unei linii de producție pentru interceptoare Patriot în imediata vecinătate a Ucrainei scurtează dramatic rutele logistice.

Mai mult, publicația de specialitate Defense Express a speculat recent că Varșovia ar fi transferat deja, în secret, o parte din rachetele sale PAC-3 MSE către forțele ucrainene pentru a proteja orașele de atacurile balistice rusești. În acest context, localizarea producției devine o garanție nu doar pentru apărarea Poloniei, ci și pentru sustenabilitatea pe termen lung a apărării antiaeriene a Ucrainei în fața agresiunii Kremlinului.