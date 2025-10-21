Siegfried Muresan (PNL): „Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a declarat marți seara, după tensiunile din Coaliție pe tema reformei pensiilor speciale, picată luni la CCR, că „dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru” și a acuzat PSD că „s-a opus mereu reformelor”.

Reacția vine după ce PSD a cerut un grup de lucru, pentru a fi consultate și asociațiile de magistrați.

„Dacă un politician vrea să îngroape o temă, propune crearea unui grup de lucru. Propune un grup de lucru cât mai mare, cu cât mai mulți membri. Apoi propune cât mai multă birocrație. Totul pentru a nu rezolva problema”, a scris, marți seara, pe Facebook, Siegfried Muresan.

„Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptățile, va câștiga AUR, nu PSD”

Europarlamentarul PNL a adăugat:

„Adevărul este că PSD-ul este partidul care s-a opus mereu reformelor. Noi știm că majoritatea oamenilor din România vor reforme, vor modernizare, vor dezvoltare și vor corectarea nedreptăților. Dacă PSD-ul va continua să apere nedreptățile, va câștiga AUR, nu PSD.

Nedreptățile din societate vor fi sursă de capital politic pentru extremiști, populiști și toți cei care vor să dezbine. România nereformată va fi săracă și dezbinată. Doar România reformată poate fi unită și puternică”

Marți, în Coaliție, au fost tensiuni mari pe tema reformei pensiilor speciale, care a picat luni la CCR. Social-democrații au cerut un grup de lucru, pentru a fi consultate și asociațiile de magistrați.

Sorin Grindeanu a părăsit ședința, iar ulterior a transmis un avertisment către premierul Ilie Bolojan în privința reformelor din Justiție.

Președintele interimar al PSD a afirmat că aceste reforme sunt necesare și urgente, dar trebuie realizate „prin dialog real, cu respect față de instituțiile statului”, nu prin decizii unilaterale.

„Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD”, a transmis Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Grindeanu l-a criticat însă pe premierul Ilie Bolojan pentru maniera în care a încercat anterior să promoveze reformele în domeniu.

„Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond”, a mai scris Grindeanu.