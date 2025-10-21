Mihai Fifor îl atacă dur pe Bolojan: „PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat”

Deputatul PSD Mihai Fifor a explicat marți seara de ce nu s-a ajuns la niciun acord în Coaliție, precizând că PSD a întrerupt discuțiile „în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluție constituțională și aplicabilă”.

„Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului Nu s-a ajuns astăzi la niciun acord în Coaliție privind modalitatea de a repara eșecul personal al premierului în chestiunea pensiilor magistraților. PSD a întrerupt discuțiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluție constituțională și aplicabilă.

Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral și fără consultare. Și, în loc să învețe din greșeli, premierul repetă același scenariu. Se încăpățânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de Coaliție, fără dialog cu magistrații, fără respect pentru Constituție”, a scris Fifor, marți seara, într-o postare pe Facebook.

„PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu„

Deputatul PSD a continuat:

„Iar rezultatul va fi, din nou, același: zero soluții, zero rezultate, fonduri blocate. PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată țara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: NIMIC. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar și o economie sufocată de indecizie.

România are nevoie de soluții, nu de demonstrații de forță. Are nevoie de dialog real – cu magistrații, cu experții, cu Parlamentul. De aceea, PSD va insista ferm în Coaliție pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt, format din reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului și ai sistemului judiciar. România nu-și mai permite un nou eșec în fața Comisiei Europene. Nu-și mai permite ca orgoliul unui om să țină pe loc întreaga țară.

Premierul trebuie să înțeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluții reale, corecte, în folosul românilor”.

Amintim că, marți, în Coaliție, au fost tensiuni mari pe tema reformei pensiilor speciale, care a picat luni la CCR. Social-democrații au cerut un grup de lucru, pentru a fi consultate și asociațiile de magistrați.

Sorin Grindeanu a părăsit ședința, iar ulterior a transmis un avertisment către premierul Ilie Bolojan în privința reformelor din Justiție.

Președintele interimar al PSD a afirmat că aceste reforme sunt necesare și urgente, dar trebuie realizate „prin dialog real, cu respect față de instituțiile statului”, nu prin decizii unilaterale.

„Toți actorii politici trebuie să colaboreze și am cerut acest lucru în numele PSD”, a transmis Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

Grindeanu l-a criticat însă pe premierul Ilie Bolojan pentru maniera în care a încercat anterior să promoveze reformele în domeniu.

„Din păcate, unii mânați mai mult de orgoliu și mai puțin de rațiune, vor să facă aceiași pași care, în trecut, au dus la eșec — riscând de această dată un deznodământ și mai grav: respingerea pe fond”, a mai scris Grindeanu.