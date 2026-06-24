Siegfried Mureșan îl avertizează pe Grindeanu după ce PSD a anunțat că vrea guvernarea: „Ne vom uita și la pantofii lui și nu am uitat nici de zborurile Nordis”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al PNL, a transmis miercuri că liberalii ar putea vota un guvern condus de Sorin Grindeanu doar în schimbul unor angajamente ferme privind deficitul și reformele, însă partidul va rămâne în opoziție și va monitoriza strict fiecare decizie a viitorului executiv.

„Sorin Grindeanu a spus că încrederea românilor în clasa politică este zero. Asta a încercat mereu PSD: să lase impresia că toți politicienii sunt la fel - corupți și incompetenți. Să ne convingă că nu merită să mergem la vot, iar ei să câștige prin voturile clientelei de partid și prin absenteism. În realitate, există și politicieni serioși, și politicieni neserioși. Și politicieni care ascund bani în cutii de pantofi, și politicieni care aprind lumina ca să vedem cutiile de pantofi. Există politicieni ca Ilie Bolojan, în care mulți oameni au încredere.Dar și politicieni ca Sorin Grindeanu, în care oamenii nu vor avea niciodată încredere”, a scris Mureșan pe Facebook după ce Sorin Grindeanu a anunțat că el este propunerea PSD de premier.

Ulterior, într-o intervenție la Digi24, Mureșan a avertizat PSD că liberalii nu vor oferi un sprijin politic real unui eventual guvern Grindeanu. „Dacă domnul Grindeanu va fi prim-ministru și dacă PSD va fi la guvernare, noi vom fi în opoziție și vom sta cu ochii pe fiecare măsură pe care o ia”, a spus acesta.

Siegfried Mureșan a precizat că un vot pentru învestire ar fi un gest punctual, nu o alianță: „Suntem responsabili să deblocăm criza, să votăm guvernul doar în ziua hotărârii și în schimbul unui angajament clar din partea unui premier desemnat Sorin Grindeanu că va continua măsurile de reformă începute de Ilie Bolojan și va corecta greșelile făcute de Marcel Ciolacu”.

Vicepreședintele PNL a insistat că PNL va face opoziție dură: „Vom fi în opoziție și vom fi redutabili din prima zi a guvernării. Să nu se aștepte la o opoziție confortabilă sau la o coabitare. Vom fi redutabili pe substanță și ne vom uita la fiecare măsură pe care Guvernul Grindeanu o adoptă”.

În același context, liberalul a lansat un atac direct la adresa liderului PSD, amintind scandalul zborurilor Nordis: „Ne vom uita și la pantoful domnului Grindeanu și nu am uitat nici de zborurile Nordis”.

Condițiile PNL pentru un eventual vot

Întrebat în ce condiții ar lua PNL în calcul un vot pentru instalarea unui guvern condus de PSD doar dacă social-democrații ar accepta un set strict de angajamente economice. Siegfried Mureșan a explicat că liberalii ar condiționa orice sprijin de asumarea unui plan clar pentru menținerea deficitului în limitele convenite cu Bruxelles-ul și pentru continuarea reformelor necesare finalizării PNRR. În lipsa unor garanții ferme, PNL nu ar susține un astfel de executiv.

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Liderul liberal a insistat că partidul nu intenționează să ofere un sprijin necondiționat și că orice vot ar fi acordat exclusiv pentru măsuri considerate esențiale pentru stabilitatea țării, nu pentru a facilita agenda politică a viitorului premier.

În ceea ce privește scenariile de guvernare, Mureșan a arătat că, în opinia sa, există două variante realiste: fie PSD își asumă conducerea unui cabinet minoritar, fie se conturează o formulă minoritară formată din PNL, USR și UDMR. El a subliniat că responsabilitatea pentru o soluție politică revine în primul rând partidului care provoacă schimbarea.

Totodată, Mureșan a respins ideea că în interiorul PNL ar fi fost discutate nume pentru funcția de prim-ministru, precizând că în ultimele zile nu a existat nicio discuție formală pe această temă.

Siegfried Mureșan îl contrazice pe Grindeanu

Tot miercuri, într-o altă postare pe Facebook, Siegfried Mureșan a criticat afirmațiile lui Sorin Grindeanu privind situația economică.

„Sorin Grindeanu ne spune că economia se resimte după evenimentele nefericite din ultimul an. FALS. Economia a început să se resimtă încă de anul trecut, când Guvernul condus de Marcel Ciolacu ne-a dus la deficit record, datorie record și la un pas de blocarea fondurilor europene și de retrogradarea ratingului de țară”, a scris europarlamentarul.

Siegfried Mureșan a adăugat că stabilizarea economică obținută sub mandatul lui Ilie Bolojan a fost afectată de criza politică generată de PSD și AUR: „După ce economia s-a mai stabilizat datorită măsurilor premierului Ilie Bolojan, cifrele macroeconomice au fost, din nou, afectate de criza politică generată de moțiunea de cenzură PSD–AUR. La fiecare criză politică generată de PSD–AUR au crescut atât dobânzile la care ne împrumutăm, cât și cursul leu-euro”.

Mureșan a conchis că „în realitate, economia României a fost puternic afectată în ultimii ani de iresponsabilitatea PSD-AUR”.