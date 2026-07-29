 PSD continuă acțiunile în instanță împotriva Guvernului Bolojan. Grindeanu: „Sunt în afara legii cu 11 hotărâri” | adevarul.ro
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PSD continuă acțiunile în instanță împotriva Guvernului Bolojan. Grindeanu: „Sunt în afara legii cu 11 hotărâri”

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Sorin Grindeanu a afirmat miercuri seară că principala preocupare a PSD este legea salarizării și cere trimiterea rapidă a proiectului în Parlament. Liderul social-democrat a anunțat și continuarea acțiunilor în instanță împotriva unor hotărâri ale Guvernului și critică liberalii care s-au abținut la vot.

Sorin Grindeanu FOTO Mediafax Foto / Alexandru Dobre
Sorin Grindeanu FOTO Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Sorin Grindeanu a afirmat că PSD consideră prioritară adoptarea legii salarizării și a mulțumit parlamentarilor care au susținut atât proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și inițiativele social-democraților.

„Preocuparea mea și a noastră este în primul rând cea legată de legea salarizării. (...) Țin încă o dată să le mulțumesc tuturor celor care au fost de acord astăzi să voteze în Parlament nu doar legile care au venit și care fac parte din pachetul PNRR, ci și celelalte patru propuneri pe care le-a făcut PSD-ul. (...) Au fost proiecte PSD care în general au fost votate de toată lumea”, a declarat Grindeanu la România TV.

Acesta a precizat că este vorba despre proiectele privind deblocarea posturilor din sănătate, deblocarea situației de la Agenția Națională de Cadastru, acordarea primei de 1.500 de lei pentru personalul din educație și schema de ajutor privind acciza la motorină.

„Dar avem o problemă majoră cu legea salarizării. În continuare stau și eu și ceilalți colegii mei și o așteptăm să vină la Parlament, dacă va veni”, a adăugat liderul PSD.

PSD continuă procesele împotriva Guvernului

Grindeanu a reiterat că PSD a formulat mai multe acțiuni în instanță împotriva unor hotărâri ale Guvernului și a criticat deciziile luate de Executivul interimar.

„Am făcut 12 plângeri prealabile, după care am făcut 11 plângeri în contencios administrativ la Curtea de Apel București”, a spus acesta.

El l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că a aprobat un memorandum privind deblocarea a aproximativ 6.000 de posturi în sistemul sanitar fără criterii clare.

„Ilie Bolojan, în toată aroganța domniei sale, (...) a spus (...) «Am aprobat, nu știe nimeni pe ce criterii, un memorandum de a debloca vreo șase mii de posturi în Sănătate». (...) «Nu știm criteriile pentru care, sau cum s-au împărțit aceste posturi»”, a afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a susținut, de asemenea, că Executivul interimar și-ar fi depășit atribuțiile prin adoptarea Strategiei pentru biodiversitate 2026–2030.

„A făcut o ilegalitate (...) când a aprobat, printr-o hotărâre de guvern, acea strategie pentru biodiversitate 2026-2030, depășindu-și atribuțiile de guvern demis, guvern interimar, care nu are voie să facă politici noi. Și l-am atenționat să trimită această strategie către Parlament”, a declarat acesta.

Plen al Camerei Deputaților vineri

Grindeanu a susținut că strategia privind biodiversitatea a fost între timp transmisă Parlamentului, însă PSD își va continua demersurile în instanță pentru celelalte hotărâri contestate.

„E bine că au ieșit din ilegalitate, dar cu 11 hotărâri de guvern sunt în continuare în afara legii, și noi vom continua demersurile în justiție, atât încât să nu fie încălcată legea în România”, a spus liderul social-democrat.

Acesta a anunțat și convocarea unui nou plen al Camerei Deputaților.

„Vineri o să convoc un nou plen al Camerei Deputaților pentru propuneri care vin de la ministrul Nazare pe ce înseamnă deblocarea situației pe ROMATSA, să putem să plătim, să nu avem o situație ciudată care vă aduce la blocaje pe traficul aerian, și sunt două legi pe care le vom vota vineri, dacă vor veni de la Senat”, a declarat Grindeanu.

Critici la adresa liberalilor care s-au abținut

Președintele PSD a afirmat că toate grupurile parlamentare au susținut deblocarea posturilor din sănătate și i-a criticat pe parlamentarii liberali care s-au abținut de la vot.

„Au votat toate grupurile parlamentare, toate, PSD, AUR, USR, UDMR, toate celelalte au votat deblocarea posturilor în sănătate. Au votat și 14 liberali care n-au ascultat ordinul de partid al domnului Bolojan. Au trecut peste și-i felicit. Și le spun celorlalți, cred că vreo 30, să le fie rușine că s-au abținut de la votul de azi pe deblocarea posturilor în sănătate”, a declarat Grindeanu.

În opinia sa, prioritatea trebuie să fie situația personalului medical.

„Medicii, asistentele și infirmierele sunt în stradă pentru că li se vor scădea salariile dacă legea rămâne în această formă”, a conchis liderul PSD.

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