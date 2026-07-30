Diana Buzoianu: Sorin Grindeanu „a distrus țara asta și acum habar nu are de unde își face rost de o majoritate”

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat că liderul PSD, Sorin Grindeanu, este responsabil pentru actuala criză politică, afirmând că acesta „a distrus țara asta și acum habar nu are de unde își face rost de o majoritate”. Totodată, ea a susținut că România trebuie să accepte organizarea unor alegeri anticipate, în condițiile în care nu mai există o majoritate parlamentară care să susțină un nou Executiv.

Buzoianu a respins criticile privind faptul că Guvernul nu și-a încheiat mandatul după adoptarea moțiunii de cenzură și a invocat prevederile Constituției.

„De ce nu plecăm? Răspunsul este foarte simplu, pentru că noi citim Constituţia. Spre deosebire de domnul Grindeanu (...) Constituţia astăzi spune foarte clar: dacă un guvern a fost demis, rămâne guvern interimar până când se propune un guvern care obţine majoritatea în Parlament”, a declarat Diana Buzoianu, la B1 TV,

Ministrul consideră că PSD a ignorat avertismentele privind lipsa unei majorități parlamentare înainte de depunerea moțiunii de cenzură.

„A distrus ţara asta şi acum habar nu are de unde îşi face rost de o majoritate, pentru că el îşi planifica o majoritate (...) pe o majoritate care nu exista şi noi le-am spus de la bun început că această majoritate nu există. Acum sunt toţi şocaţi că nu există majoritatea pe care toată lumea a avertizat că nu o vor mai avea dacă pică guvernul”, a afirmat ministrul USR.

Diana Buzoianu i-a transmis liderului PSD că ar trebui să își concentreze eforturile pe formarea unei majorități parlamentare, nu pe criticarea Guvernului interimar.

„Dacă domnul Grindeanu este în fiecare zi preocupat de ce nu pleacă guvernul, să fie preocupat să-şi ducă această energie pentru a forma o majoritate în Parlament. Dacă nu poate să facă această majoritate în Parlament, după ce a doborât un guvern, atunci să nu-şi mai trimită (...) secunzii la bătaie să spună că nu se poate organiza niciun rând de alegeri anticipate şi să acceptăm că avem nevoie de alegeri anticipate”, a declarat aceasta.

Ministrul Mediului a avertizat că prelungirea crizei politice poate avea consecințe grave asupra scenei politice și poate favoriza partidele extremiste.

„Toată această perioadă de instabilitate prelungită nu poate să facă decât să crească mişcările extremiste. Cred că o resetare a sferei politice presupune şi întoarcerea la oameni. Eu sunt ferm convinsă că românii nu au votat (...) circul ăsta. (...) Cred că dacă astăzi ar fi alegerile, ar taxa acest comportament”, a declarat Diana Buzoianu.