Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc intervine în disputa privind TVA la locuințe: „Bolojan fie a fost informat greșit, fie nu a înțeles propunerea”

Într-o postare publicată marți pe Facebook, Nicoleta Pauliuc a explicat că, în ședința conducerii PNL, a propus o soluție legislativă pentru persoanele care riscă să piardă cota redusă de TVA de 9% din cauza blocării sistemului informatic al ANCPI în urma atacului cibernetic.

„Domnul Ilie Bolojan fie a fost informat greșit, fie nu a înțeles propunerea pe care am prezentat-o privind prelungirea TVA de 9% pentru achiziția unei locuințe”, a scris senatoarea.

Potrivit acesteia, soluția propusă vizează exclusiv persoanele care aveau deja antecontractele încheiate și care nu își pot finaliza tranzacțiile din cauza blocajului de la Cadastru.

„Ieri, în ședința conducerii PNL, am propus o soluție legislativă pentru oamenii care riscă să piardă cota de TVA de 9% la cumpărarea locuinței, nu din vina lor, ci pentru că sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost blocat în urma unui atac cibernetic. Concret, am cerut o prelungire a termenului de aplicare până la 31 octombrie 2026”, a explicat Pauliuc.

Senatoarea afirmă că premierul a respins inițiativa pe motiv că ar intra în contradicție cu jaloanele asumate prin PNRR și ar diminua veniturile bugetare.

„Răspunsul domnului Bolojan a fost că «nu se pot face excepții», deoarece am intra în contradicție cu jaloanele din PNRR și am afecta veniturile bugetare. Greșit”, a transmis aceasta.

Nicoleta Pauliuc susține că măsura nu acordă beneficii unor noi cumpărători și nu modifică regulile fiscale pentru viitor.

„Propunerea mea nu deschide o facilitate fiscală pentru cumpărători noi. Legea este foarte clară: de cota de 9% pot beneficia numai persoanele care aveau deja antecontractele încheiate înainte de 1 august 2025 și care îndepliniseră condițiile prevăzute de lege. Categoria beneficiarilor este deja închisă. Nu poate veni nimeni astăzi să semneze un antecontract nou și să solicite TVA de 9%”, a precizat senatoarea.

Ea susține că proiectul urmărește doar respectarea angajamentelor asumate de stat față de cetățenii care au încheiat tranzacțiile în baza legislației aflate în vigoare la acel moment.

„Nu propun o excepție. Nu inventez o categorie nouă de beneficiari. Nu schimb regulile pentru viitor. Cer doar ca statul să își respecte promisiunea față de oamenii care au respectat legea și și-au făcut planurile de viață bazându-se pe ea”, a adăugat Pauliuc.

În opinia sa, problema poate fi rezolvată prin adoptarea unei modificări legislative într-o sesiune extraordinară a Parlamentului.

„Singura soluție, pe care o susțin, este ca, într-o sesiune extraordinară a Parlamentului din iulie, termenul pentru finalizarea acestor tranzacții să fie prelungit”, a transmis senatoarea PNL.

În final, aceasta a susținut că responsabilitatea fiscală nu trebuie să însemne transferarea consecințelor unei defecțiuni a statului asupra cetățenilor.

„Responsabilitatea fiscală nu înseamnă ca statul să își acopere propriile greșeli din buzunarul cetățeanului. Cetățeanul trebuie să respecte legea. Dar și statul trebuie să își respecte cuvântul”, a conchis Nicoleta Pauliuc.