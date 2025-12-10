search
Senatorul PSD Daniel Zamfir, mesaj pentru ministrul Diana Buzoianu: „Ne vedem la moțiune!”

Senatorul PSD Daniel Zamfir a reacționat dur la scandalul lipsei apei potabile din Prahova, acuzând-o pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu, de lipsă de responsabilitate și anunțând că urmează să se organizeze o moțiune împotriva acesteia.

Senatorul PSD Daniel Zamfir i-a transmis un mesaj ministrului Mediului FOTO: Arhivă
Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Daniel Zamfir a criticat dur modul în care ministrul gestionează criza apei potabile. „Plină de țâfnă, ministra habarnistă vorbește de onoare. Demisia de onoare a directorului general pentru care a girat și căruia i-a mulțumit pentru ce a făcut”, a scris senatorul.

Zamfir a mai subliniat că ministrul evită să își asume responsabilitatea: „Dorel trăiește în lumea lui și minte cum respiră. Zice că nu are nicio răspundere pentru că de două săptămâni 120.000 de oameni n-au apă potabilă. Ireal!” Senatorul PSD a încheiat mesajul cu un avertisment clar: „Ne vedem la moțiune!

Conflictul politic s-a amplificat în contextul scandalului generat de lipsa apei potabile în mai multe localități din Prahova. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului Ilie Bolojan demiterea Dianei Buzoianu din funcția de ministru al Mediului. Premierul Bolojan a anunțat însă săptămâna trecută că nu o va demite în plin scandal, spunând că „nu este momentul să schimbăm caii în mijlocul apei”.

Ministrul USR a respins acuzațiile și a reacționat afirmând că solicitarea PSD are „un alt substrat”, amintind că urmează o decizie privind restructurarea Romsilva.  Diana Buzoianu a transmis că nu își va da demisia și că presiunile politice nu o vor determina să renunțe la mandat. Ministra susține că responsabilitatea reală pentru situația apei se află la nivel local, unde informațiile și deciziile ar fi fost gestionate greșit.

Criza apei potabile a început pe 28 octombrie 2025, după golirea parțială a barajului de la Paltinu pentru lucrări de decolmatare, urmată de ploi torențiale care au dus la creșterea turbidității peste limitele admise. Alimentarea cu apă a fost suspendată temporar în numeroase localități din Prahova și în una din județul Dâmbovița, fiind afectate peste 107.000 persoane. Industriile și companiile care depindeau de această sursă au fost obligate să reducă drastic consumul sau să oprească temporar activitatea.

