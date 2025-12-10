search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Criza apei din Prahova: Ministrul Mediului a anunțat primele măsuri. Cine și-a dat demisia

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri, 10 decembrie, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu/FOTO: Gov.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu/FOTO: Gov.ro

În cadrul unei conferințe, aceasta a transmis că au fost trimise concluziile raportului Corpului de control către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. S-a decis demiterea directoarei de la ABA Buzău-Ialomița.

De asemenea, ministrul anunță că a primit demisia de onoare a directorului general al Administraţiei Naţionale Apele Române, Florin Ghiță. În perioada următoare va fi interimar Sorin Rândașu, directorul de la Departamentul pentru Situații de Urgență.

Ministrul Mediului i-a mulţumit lui Ghiţă pentru activitatea s, arătând că sub conducerea acestuia au crescut controalele, „care până acum păreau un mit în această instituţie”.

Diana Buzoianu a anunţat că locul lui Florin Ghiţă va fi preluat, interimar, de Sorin Rândaşu care va ocupa funcţia pentru o perioadă scurtă de timp. Florin Ghiţă se va întoarce pe funcţia pe care a deţinut-o anterior.

De asemenea, CA al ESZ Prahova va primi mandat pentru a-l demite pe directorul general şi directorul tehnic ai instituţiei.

„Noi analizăm, în perioada imediat următoare, redactarea hotărârii de Guvern care să desfiinţeze această companie cu totul pentru că oricum este o structură care şi-a arătat limitele şi în situaţii de criză, dar şi în activitatea de zi cu zi”, a declarat Diana Buzoianu.

În ce privește situația de la Prahova și Dâmbovița, aceasta transmite că „avem apă menajeră în toate localitățile. Când DSP va stabili că sunt îndeplinite condițiile legate vom avea și apa potabilă.”

Întrebată dacă își va da demisia, Diana Buzoianu a răsuns: „Nu-mi dau demisia, va fi mai rău de atât, voi continua reformele”.

Ministrul critică  lipsa de acțiune și coordonare a autorităților în fața problemelor legate de calitatea apei.

„Nu au fost făcute din 2023 verificări cu privire la operatorul de apă ESZ. Operatorul a luat la cunoștință oficial că va crește turbiditatea apei și nu a dispus niciun fel de măsuri pentru a minimiza acest risc. Nu au fost informate autoritățile când a apărut incidentul de la Lacul Paltinu.

Începând cu 2023 până azi, nu a fost realizat niciun control. Se constată o lipsă de coordonare a administrației naționale cu autoritățile din subordonare.

Am reușit să scoatem la iveală ilegalitățile care se făceau pe falezele din România, ilegalitățile din Năvodari și din celelalte stațiuni cu privire la construcțiile ridicate pe plajele închiriate.”

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din municipiul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de acum două sptămâni, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată. 

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină
fanatik.ro
image
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Are limbariță sau limbarniță? Cum este corect
playtech.ro
image
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este femeia care și-a pierdut viața în Tenerife, după ce a fost trasă în larg de un val. Ana avea 42 de ani și era mamă a doi copii
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Ce impozite și taxe cresc din 2026 după ce CCR a da undă verde majorărilor. Din 2027 va fi și mai rău
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Leu, 2026 va fi anul tău. Horoscopul aduce oportunități nebănuite. În ce direcție te îndrepți
actualitate.net
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
CCR a aprobat creşterea taxelor din 2026. Ce măsuri intră în vigoare de la 1 ianuarie
click.ro
Prințul William, Profimedia (2) jpg
Prințul William, devastat! Moștenitorul tronului britanic e în lacrimi din nou: ”Amintirile vor rămâne”
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
medieval butt trumpet jpg
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani