Criza apei din Prahova: Ministrul Mediului a anunțat primele măsuri. Cine și-a dat demisia

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri, 10 decembrie, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa.

În cadrul unei conferințe, aceasta a transmis că au fost trimise concluziile raportului Corpului de control către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. S-a decis demiterea directoarei de la ABA Buzău-Ialomița.

De asemenea, ministrul anunță că a primit demisia de onoare a directorului general al Administraţiei Naţionale Apele Române, Florin Ghiță. În perioada următoare va fi interimar Sorin Rândașu, directorul de la Departamentul pentru Situații de Urgență.

Ministrul Mediului i-a mulţumit lui Ghiţă pentru activitatea s, arătând că sub conducerea acestuia au crescut controalele, „care până acum păreau un mit în această instituţie”.

Diana Buzoianu a anunţat că locul lui Florin Ghiţă va fi preluat, interimar, de Sorin Rândaşu care va ocupa funcţia pentru o perioadă scurtă de timp. Florin Ghiţă se va întoarce pe funcţia pe care a deţinut-o anterior.

De asemenea, CA al ESZ Prahova va primi mandat pentru a-l demite pe directorul general şi directorul tehnic ai instituţiei.

„Noi analizăm, în perioada imediat următoare, redactarea hotărârii de Guvern care să desfiinţeze această companie cu totul pentru că oricum este o structură care şi-a arătat limitele şi în situaţii de criză, dar şi în activitatea de zi cu zi”, a declarat Diana Buzoianu.

În ce privește situația de la Prahova și Dâmbovița, aceasta transmite că „avem apă menajeră în toate localitățile. Când DSP va stabili că sunt îndeplinite condițiile legate vom avea și apa potabilă.”

Întrebată dacă își va da demisia, Diana Buzoianu a răsuns: „Nu-mi dau demisia, va fi mai rău de atât, voi continua reformele”.

Ministrul critică lipsa de acțiune și coordonare a autorităților în fața problemelor legate de calitatea apei.

„Nu au fost făcute din 2023 verificări cu privire la operatorul de apă ESZ. Operatorul a luat la cunoștință oficial că va crește turbiditatea apei și nu a dispus niciun fel de măsuri pentru a minimiza acest risc. Nu au fost informate autoritățile când a apărut incidentul de la Lacul Paltinu.

Începând cu 2023 până azi, nu a fost realizat niciun control. Se constată o lipsă de coordonare a administrației naționale cu autoritățile din subordonare.

Am reușit să scoatem la iveală ilegalitățile care se făceau pe falezele din România, ilegalitățile din Năvodari și din celelalte stațiuni cu privire la construcțiile ridicate pe plajele închiriate.”

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din municipiul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de acum două sptămâni, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.