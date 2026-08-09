Crin Antonescu, despre ascensiunea AUR: „Psihologic, Călin Georgescu conduce partidul”. Ce spune despre George Simion

Crin Antonescu avertizează că AUR ar putea „lua dublu” la alegeri dacă rămâne sub influența lui Călin Georgescu. Fostul prezidențiabil spune că problema nu este creșterea partidului, ci faptul că alegătorii acestuia continuă să se raporteze la Georgescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a declarat, sâmbătă seară, la Antena 3, că nu este surprins de creșterea AUR în preferințele alegătorilor. În opinia sa, actuala situație este rezultatul repetării greșelilor făcute de alianța PNL-PSD înaintea alegerilor din 2024.

„Pe mine nu mă sperie atât că AUR crește, că AUR crește, e natural să crească, ce vreți să facă oamenii când tu le-ai spus că faci o coaliție ca nu cumva să vină AUR, că faci o coaliție pro-europeană că o să fie aia, aia, aia și, de fapt, repeți la indigo scandalul stupid și falimentar Ciucă-Ciolacu, PNL-PSD care a dus la rezultatele din 2024 dezastruoase?”, a afirmat fostul prezidențiabil, potrivit News.ro.

Antonescu consideră că actuala guvernare riscă să repete aceeași strategie, iar efectul este previzibil: creșterea formațiunii conduse de George Simion.

„Votanții AUR continuă să se raporteze la Călin Georgescu, nu la Simion”

Crin Antonescu susține că problema pe care o vede nu este reprezentată de AUR în sine, ci de raportarea unei părți importante a electoratului formațiunii la Călin Georgescu.

„Nici măcar AUR nu-i problema, ci faptul că votanții AUR continuă să se raporteze la Călin Georgescu, nu la Simion, nu la alți oameni chiar rezonabili care circulă prin platouri și prin Parlament și prin funcții de conducere în AUR, ci la Călin Georgescu, în așa fel încât, psihologic, Călin Georgescu conduce partidul ăla. (...) Nu domnul Dungaciu, nu domnul Peiu, nu domnul Piperea, nici chiar domnul Simion care, din punctul meu de vedere, încă ar fi un partener rezonabil de dialog”, a adăugat el.

Crin Antonescu avertizează că un AUR aflat sub influența lui Călin Georgescu ar putea avea rezultate electorale semnificativ mai bune. „Un AUR care este sub influenţa lui Călin Georgescu va lua dublu la alegeri”, a spus acesta.