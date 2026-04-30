Bolojan vorbește despre scenariul suspendării lui Nicușor Dan: „Eu n-aş avea încredere în conducerea PSD”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în actualul climat politic, o eventuală suspendare a președintelui Nicușor Dan nu poate fi exclusă, criticând în același timp conducerea PSD.

Într-o intervenție la Rock FM, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă actuala criză politică ar putea duce la o astfel de situație. Bolojan a răspuns că, deși nu poate face afirmații certe, evoluțiile din ultimii ani ridică semne de întrebare.

„Nu pot să fac astfel de afirmaţii cu certitudine. Dar, la modul în care am văzut că s-au derulat lucrurile în ultimii ani, inclusiv cu actuala conducere a PSD, acţiuni de genul acesta ar fi posibile şi eu n-aş avea încredere în conducerea PSD”, a afirmat acesta.

Liderul PNL i-a criticat dur social-democrații, invocând „minciunile vehiculate în spațiul public”, „lipsa de răspundere” și „limbajul dublu”.

Acesta a menționat poziția liderului PSD, Sorin Grindeanu, care ar fi exclus o colaborare cu AUR în discuțiile de la Bruxelles, pentru ca ulterior partidul să inițieze o moțiune de cenzură împreună cu această formațiune.

„Nu te poţi baza pe astfel de angajamente”, a subliniat Bolojan, sugerând că inconsecvențele din discursul PSD afectează încrederea politică.

Despre moțiunea de cenzură care urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare, premierul Bolojan a spus că indiferent de rezultat, partidele vor intra ulterior într-o nouă rundă de negocieri.

„Partidele se vor întâlni, inclusiv PNL, şi vor lua nişte decizii în funcţie de rezultatul acestei moţiuni”, a spus acesta, insistând asupra importanței respectării deciziilor colective.

Potrivit premierului, deși pot exista opinii divergente în interiorul partidului, respectarea hotărârii majorității reprezintă „un act de responsabilitate şi de normalitate”.