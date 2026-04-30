search
Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bolojan, mesaj dur către clasa politică: „Nu ne mai putem întoarce la vechile apucături. Oamenii ne vor schimba în vremurile care vor veni”

0
0
Publicat:

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 30 aprilie, că politicienii care nu se adaptează la noile cerințe ale societății riscă să fie înlocuiți de alegători, subliniind că perioada „politicii vechi” trebuie depășită.

Ilie Bolojan Foto: Mediafax
„Dacă noi nu înţelegem că nu mai putem să ne întoarcem la apucăturile lumii politice vechi, oamenii ne vor schimba în vremurile care vor veni”, a afirmat Ilie Bolojan, într-un interviu la Rock FM.

Premierul a recunoscut că nivelul scăzut de încredere al cetățenilor în politicieni este justificat, în contextul promisiunilor nerespectate din ultimii ani și al unor decizii politice controversate.

„Dacă noi astăzi avem un grad de încredere scăzut în lumea politică din partea cetăţenilor noştri, acest lucru este justificat”, a spus premierul.

Bolojan a subliniat că oamenii se așteaptă ca guvernanții să se concentreze pe muncă și responsabilitate, nu pe conflicte politice sau evitarea asumării deciziilor.

„Oamenii se aşteaptă ca cei care suntem în guvernare să lucrăm de dimineaţa până seara pentru această ţară, nu să fugim de răspundere”, a adăugat el.

Totodată, premierul a susținut că PNL a învățat din greșelile trecutului și și-a schimbat modul de acțiune politică, în urma experiențelor din ultimii ani.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
Rămășițele domnitorului Alexandru Ghica nu au fost înhumate nici până acum. În urmă cu 5 luni, Nicușor Dan sărbătorea cu fast la Cotroceni repatrierea osemintelor domnitorului
gandul.ro
image
St. Moritz schimbă modelul: stațiunea de lux construiește locuințe accesibile pentru rezidenți
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir vrea să cumpere un fotbalist din SuperLiga: „Dau 2.000.000 de euro pe el, nu glumesc!”
fanatik.ro
image
Sancțiunea CNA în cazul Realitatea Plus, întoarsă „din pix” de judecători. Legea „prin analogie”, interpretată în favoarea televiziunii lui Maricel Păcuraru
libertatea.ro
image
Cum se poate ajunge la alegeri anticipate, un scenariu aproape imposibil de realizat
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Într-o destinație turistică, geologii au descoperit cel mai mare zăcământ mineral din lume. Ar putea revoluționa mașinile electrice
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Momentul în care un bărbat din Cluj fură maşinuţele unui copil de 4 ani. Poliţiştii i le-au înapoiat
observatornews.ro
image
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
cancan.ro
image
11.000.000€ cheltuiți nejustificat la Complexul Valea Jiului. 400.000€ bonus la pensionare pentru 81 angajați
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Minivacanța de 1 Mai, dată peste cap de vremea rea. Unde plouă și unde revin temperaturile ca de final de iarnă
playtech.ro
image
Motivul din spatele deciziei radicale pe care Mihai Rotaru a luat-o la Universitatea Craiova: „Asta arată că e un conducător extrem de ascultat”
fanatik.ro
image
Cine pierde cel mai mult electoral în urma asocierii PSD și AUR. „USR nu și-a mai revenit niciodată după eroarea din 2021”
ziare.com
image
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Gest extrem de îndrăzneț făcut de fiica lui Putin. Absolut nimeni nu are voie să se apropie de un supercomputer
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Regelui Charles i se cere restiturirea diamantul Koh-i-Noor, considerat un simbol al jafurilor. Istoria sângeroasă a bijuteriei
click.ro
image
3 zodii cărora li se schimbă destinul pe parte amoroasă, începând cu 1 mai. Tot ghinionul singurătății se spulberă
click.ro
image
Valentin Sanfira, primul mesaj pentru Codruța Filip: „Niciodată n-aș putea vorbi urât”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Kris Jenner foto Profimedia jpg
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doliu în lumea teatrului românesc! Fiul unor actori cunoscuți a murit la 37 de ani după ce s-a confruntat cu probleme grave de sănătate
image
Regelui Charles i se cere restiturirea diamantul Koh-i-Noor, considerat un simbol al jafurilor. Istoria sângeroasă a bijuteriei

OK! Magazine

image
”Zeița Sexului”, Sex-simbolul secolului al XX-lea, blonda supremă care trăia de fapt cu ”orgasme simulate”. Marilyn Monroe, un suflet fragil

Click! Pentru femei

image
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta cu câteva decenii mai tânără, iar acum... îi pică fața!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic