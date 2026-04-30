Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
Bolojan, atac direct pe tema Electrocentrale Craiova: „Creditul de 70 de milioane de euro nu se va mai plăti în veci”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre situația de la Electrocentrale Craiova, folosind cazul drept exemplu pentru ceea ce a numit alocări preferențiale de fonduri publice către administrații și companii neperformante. Șeful Guvernului a declarat că societatea care furnizează agent termic pentru municipiul Craiova a primit în 2024 un credit de 70 de milioane de euro de la EximBank, însă acesta nu va mai putea fi recuperat după intrarea companiei în insolvență.

Ilie Bolojan a participat la The News Man Podcast. FOTO: captură video YouTube

„La compania Electrocentrale din Craiova, care încălzește orașul Craiova, în 2024 s-a acordat un credit de 70 de milioane de euro de la EximBank pentru a funcționa, pentru a merge lucrurile bine, dar acel credit nu se va mai plăti în veci, pentru că compania a intrat în insolvență”, a afirmat premierul, joi seară, 30 aprilie, într-un interviu acordat The News Man Podcast.

Bolojan: „Pușculița guvernamentală a acoperit ani de zile incompetența”

Premierul a legat cazul Electrocentrale Craiova de măsurile de disciplină bugetară pe care le-a impus la nivel guvernamental.

Potrivit acestuia, ani la rând, anumite administrații locale au apelat la fondurile guvernamentale pentru a acoperi pierderi, întârzieri sau probleme generate de management defectuos.

„Gândiți-vă că administrațiile performante, care își fac treaba, n-au nevoie de pușculița guvernamentală, dar administrațiile neperformante, cei care nu termină proiecte la timp, cei care fac imagine doar, cei care nu tratează administrația serios, au folosit ani de zile pușculița guvernamentală ca un fel de acoperire pentru incompetență, pentru lucruri nefăcute la timp, pentru lucruri care trebuiau finanțate de undeva pentru că a fost o administrare bună”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a susținut că introducerea unor reguli mai stricte privind alocările bugetare a provocat nemulțumiri în rândul unor lideri locali.

„Oameni care în județele lor funcționează ca niște baroni locali, care cred că dacă au o pondere de 40-50% într-un județ au aceeași pondere la nivel de țară și care au fost obișnuiți cu aceste apucături, în momentul în care am introdus niște reguli, regulile au fost introduse pentru toți și au fost aplicate cu consecvență, au deranjat foarte mult”, a adăugat premierul.

Exemplul Craiova: „Nu mai putem continua așa”

Ilie Bolojan a avertizat că modelul finanțării repetate a companiilor aflate în dificultate nu poate continua.

„Poate vor și alte orașe, poate vrea și Brăila 70 de milioane de euro, poate vrea și Galațiul sau alte orașe să facă asta, ceea ce nu se mai putea. Deci regulile clare n-au mai permis transferul și accesul de fonduri în mod preferențial și asta a fost a doua etapă a deranjului care a deranjat oameni de decizie din Partidul Social Democrat în mod evident”, a spus premierul.

Acesta a precizat că fără schimbări majore în managementul companiei și în modul de funcționare, Electrocentrale Craiova ar fi ajuns din nou să solicite zeci de milioane de euro de la stat.

Conflict deschis cu Lia Olguța Vasilescu

Declarațiile lui Bolojan vin pe fondul conflictului public cu primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care l-a acuzat în repetate rânduri pe premier că a refuzat sprijinul financiar necesar pentru reparațiile la grupurile energetice.

Edilul PSD a susținut că Electrocentrale Craiova se află în subordinea Ministerului Energiei, nu a Primăriei, iar municipalitatea nu putea investi legal în companie.

Lia Olguța Vasilescu a acuzat Guvernul că a abandonat orașul și că refuzul alocării a 350 de milioane de lei pentru reparații a dus la avarii repetate, lăsând fără căldură mii de locuințe, instituții publice și platforma industrială Ford Otosan România.

Situația companiei

Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență în decembrie 2025. Compania deservește aproximativ 40.000 de apartamente, dar și spitale, școli, unități militare și mari agenți economici.

Ministerul Energiei a transmis anterior că insolvența nu presupune oprirea activității, ci suspendarea executărilor silite și încercarea reorganizării sub control judiciar.

Totodată, autoritățile au precizat că proiectul pentru construirea unei noi centrale pe gaze, finanțat prin PNRR cu peste 825 de milioane de lei nerambursabili, a fost blocat după anularea a două licitații din lipsa unor oferte care să îndeplinească condițiile.

