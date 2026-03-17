Incident stânjenitor pentru SUA. General responsabil de Ucraina, implicat într-un scandal: hărți secrete pierdute în tren și comoție după o noapte de alcool

Un general american însărcinat cu supravegherea asistenței de securitate pentru Ucraina a pierdut hărți clasificate într-un tren din Europa și a suferit o comoție cerebrală pe fondul consumului excesiv de alcool, relevă un raport al Inspectorului General din cadrul Departamentului de Război al SUA.

Potrivit documentului de 50 de pagini, datat 12 martie, generalul-maior în retragere Antonio Aguto Jr., care a coordonat grupul Security Assistance Group–Ukraine (SAG-U), cu sediul în Germania, a încălcat regulile privind manipularea materialelor clasificate în timpul unei deplasări cu un tren închiriat de Departamentul de Stat.

Structura SAG-U, înființată în noiembrie 2022 și alcătuită din aproximativ 300 de militari, are rolul de a coordona instruirea și echiparea forțelor armate ucrainene, operând din Wiesbaden, potrivit Pentagonului.

Raportul, întocmit în urma a trei sesizări anonime, arată că, în martie 2024, în drum spre Kiev, Aguto a delegat în mod necorespunzător responsabilitatea asupra hărților clasificate, lăsându-le în grija personalului, și nu a unui curier diplomatic, așa cum prevăd procedurile.

La întoarcerea spre Germania, documentele, clasificate la nivel „secret”, au fost rătăcite și abandonate într-un tren din Ucraina. Hărțile, depozitate impropriu într-un tub cilindric nesecurizat, au fost recuperate abia după o zi, după ce au fost semnalate ca dispărute.

Ambasada Statelor Unite la Kiev a fost cea care a recuperat documentele clasificate lăsate nesupravegheate, atunci când trenul s-a întors în Ucraina, a doua zi. Generalul Aguto și-a asumat responsabilitatea pentru incident, se arată în raport.

Un alt episod, petrecut la 14 mai 2024, ridică semne de întrebare asupra stării sale. În timpul unei întâlniri cu secretarul de stat de atunci, Antony Blinken, și ambasadoarea SUA în Ucraina, Bridget Brink, Aguto ar fi prezentat semne vizibile de degradare.

Inspectorii au concluzionat că comportamentul generalului a fost cauzat de o comoție suferită după mai multe căderi, în urma unei seri de consum intens de alcool, pe 13 mai.

Raportul indică faptul că Aguto ar fi suferit o comoție de gravitate medie spre severă, în urma unor lovituri la cap provocate de cel puțin una dintre cele trei căderi petrecute în noaptea de 13 mai și dimineața următoare.

De asemenea, ancheta arată că acesta a încălcat regulile Departamentului Apărării privind consumul de alcool, după ce ar fi consumat echivalentul a două sticle de băuturi spirtoase în cadrul unei cine oficiale de natură militară.

În urma acestor constatări, Inspectorul General a recomandat secretarului Armatei să ia măsuri „adecvate” în legătură cu abaterile identificate, iar cazul pierderii documentelor clasificate a fost transmis Biroului de Securitate Specială al Comandamentului European al SUA.

Antonio Aguto Jr. a renunțat la comanda SAG-U în august 2024, cu puțin timp înainte de a se retrage din activitatea militară.