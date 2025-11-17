Ciprian Ciucu: Nu îi cer lui Drulă să se retragă. Eu și Băluță suntem în față în sondaje

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, spune că nu îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă și că vrea o competiție dusă până la capăt. El afirmă că, în sondaje, el și Daniel Băluță sunt detașați de restul candidaților și avertizează asupra creșterii riscului extremist în București.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, afirmă că nu îi cere lui Cătălin Drulă să se retragă și că își dorește o competiție dusă până la final.

Liberalul a declarat că legitimitatea vine doar atunci când votul se câștigă în urma unei confruntări de idei, nu prin înțelegeri politice în spatele ușilor închise. Ciucu adaugă că în sondajele la care are acces el și Daniel Băluță sunt în față, detașați de restul competitorilor, fiecare în jurul a 25%.

Candidatul liberal a reluat și acuzațiile făcute săptămâna trecută la Interviurile Adevărul. Conform acestuia, USR ar fi încercat să impună un acord politic prin care PNL să vină cu alt candidat în locul lui. Ciucu afirmă că lideri ai USR ar fi discutat direct cu Ilie Bolojan și i-ar fi cerut acestuia să propună „pe oricine altcineva în afară de Ciucu”, pe motiv că avea șanse să câștige. În opinia sa, a fost un gest lipsit de fair play, mai ales că între el și Cătălin Drulă exista o relație de dialog.

Ciucu susține că a propus USR o competiție internă între potențialii candidați ai celor două partide, în care cel mai bine plasat să meargă mai departe. Acesta a afirmat că o astfel de variantă ar fi evitat tensiunile și ar fi oferit claritate electoratului, însă, potrivit lui, USR nu a fost de acord.

În interviul pentru Adevărul, candidatul PNL a declarat și că ascensiunea Ancăi Alexandrescu schimbă raportul de forțe deoarece aceasta îl depășește pe Cătălin Drulă în unele sondaje și că modul ei de campanie ridică semne de întrebare. Astfel, în opinia lui Ciucu, această evoluție poate obliga partidele din coaliție să își reevalueze strategia.

El reia ideea că, în acest context, candidatura lui Cătălin Drulă devine „irelevantă”. Primarul liberal al sectorului 6 a susținut că, dacă PSD nu intră în conflict cu Guvernul, ar fi normal ca în cursă să rămână candidatul cu cele mai bune cifre. Ciucu subliniază însă că nu face o propunere explicită, ci explorează scenarii posibile.

În declarațiile de luni, Ciucu avertizează și asupra creșterii riscului extremist în București. Spune că unele sondaje indică o consolidare a acestei zone politice și că partidele democratice trebuie să fie atente la modul în care își calibrează mesajele în campanie.

Ciucu afirmă că nu va lansa atacuri negative împotriva lui Cătălin Drulă și că, în perspectivă, vede posibilă o colaborare cu USR la alegerile parlamentare din 2028, subliniind că nu vrea să închidă uși și că partidele trebuie să analizeze realist situația politică de peste trei ani.

Potrivit unui sondaj publicat recent, Ciprian Ciucu și Daniel Băluță se află pe primele locuri în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei.

Alte măsurători, precum cele ale Avangarde, îl plasează tot pe primarul Sectorului 4 ca favorit, urmat de Ciucu, cu Cătălin Drulă pe poziția a treia.