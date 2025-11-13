Vlad Voiculescu, după numirea sa drept consilier onorific al președintelui: „Nicușor Dan are în față o misiune aproape imposibilă”

Europarlamentarul USR și fost ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a reacționat joi, după ce Administrația Prezidențială a anunțat numirea sa drept consilier onorific al președintelui Nicușor Dan.

„Mulțumesc președintelui Nicușor Dan pentru încrederea reciprocă, una câștigată în timp, și pentru deschiderea față de ce urmează. Mă onorează invitația de a mă alătura echipei prezidențiale în calitate de consilier onorific și privesc acest rol ca pe o responsabilitate reală, nu doar un gest simbolic. Știu că președintele Nicușor Dan are în față o misiune grea, aproape imposibilă, într-un sistem care se schimbă greu, iar de reușita sa va depinde în bună măsură cum va arăta țara mulți ani de acum”, a transmis Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook.

El a precizat, totodată, că funcția de consilier onorific este una neremunerată neavând o componentă executivă.

„În paralel, îmi voi continua munca de președinte USR București și europarlamentar USR, în calitate de coordonator pe sănătate al grupului Renew Europe în Parlamentul European, pentru a aduce acasă rezultate concrete pentru pacienți, pentru sistemul de sănătate și pentru modernizarea instituțiilor din România, în linie cu ceea ce facem la nivel european”, a mai transmis fostul ministru.

Afirmațiile vin după ce președintele României, Nicușor Dan, a numit joi, 13 noiembrie 2025, mai mulți consilieri care vor completa structura Administrației Prezidențiale și printre care se numără și Vlad Voiculescu.

Mandatul acestuia începe pe 17 noiembrie. Voiculescu este europarlamentar USR și fost ministru al Sănătății, iar numirea sa vine în timp ce este vizat într-o anchetă penală privind achizițiile de vaccinuri din perioada pandemiei.

DNA verifică modul în care au fost stabilite volumele și costurile, iar Voiculescu a fost audiat în cadrul procedurilor. Acesta a respins acuzațiile și a afirmat că deciziile au fost luate la nivel guvernamental.