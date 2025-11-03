Doi candidați sunt aproape la egalitate în cursa pentru Primăria Capitalei. Pe ce loc este Cătălin Drulă | SONDAJ

Un sondaj realizat în luna octombrie 2025 pentru PNL arată o competiție strânsă între Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) pentru Primăria Generală a Municipiului București. Cei doi sunt despărțiți de mai puțin de două puncte procentuale în intențiile de vot.

Potrivit sondajului realizat de Novel Research, candidatul Ciprian Ciucu ar obține 26,4% din voturi, urmat de Daniel Băluță cu 24,5%. Pe locul al treilea se află Cătălin Drulă (USR) cu 18,7%, iar Anca Alexandrescu ar fi votată de 15% dintre bucureștenii care și-au exprimat o opțiune. Ana-Maria Ciceală (independentă) ar primi 4,9%, iar alți candidați 10,5%.

Datele arată o competiție destul de echilibrată pe categorii de vârstă și nivel educațional. Ciucu domină în rândul tinerilor între 30 și 44 de ani și al persoanelor cu studii superioare, în timp ce Băluță are un sprijin consistent în rândul alegătorilor de peste 45 de ani, și în special peste 65 de ani, și al celor cu educație inferioară și medie.

Sondajul a fost realizat telefonic (metoda CATI) pe un eșantion de 1.001 respondenți, în perioada 24–31 octombrie 2025, cu o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%.

Sondajul arată și părerea generală a respondenților privind anumite persoane publice. Premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au o situație echilibrată privind părerile bune și foarte bune și părerile proaste/foarte proaste: Ilie Bolojan are 47,1% păreri favorabile și 39% nefavorabile, iar Nicușor Dan 46,4% păreri favorabile și 40,3% nefavorabile.

Cele mai multe păreri proaste/foarte proaste le-a adunat George Simion, cu o cotă de 58,7%, păreri bune/foarte bune doar 26,1%.

Potrivit raportului, prezența estimată la urne ar fi de 52%. Guvernul a stabilit data de 7 decembrie 2025 pentru organizarea alegerilor locale parțiale.

Candidații la Primăria Capitalei și-au început campania, promovându-se fie pe rețelele de socializare, fie prin plimbări prin oraș. Cei doi candidați ai coaliției, din partea PNL și din partea PSD, au avantajul conducerii unei primării de sector, fiind reinstalați în funcții la alegerile locale din iunie anul trecut, de unde pot vorbi despre activitatea lor de până acum.