 Grindeanu, dezlănțuit la adresa premierului: „Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD. Ilie, mai crești niște taxe?!” | adevarul.ro
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Grindeanu, dezlănțuit la adresa premierului: „Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD. Ilie, mai crești niște taxe?!”

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Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat vineri, 14 august, un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan și a partenerilor de guvernare, acuzând Executivul de degradarea situației economice și de concentrarea discursului pe criticarea social-democraților.

Sorin Grideanu critică din nou guvernul Bolojan. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Sorin Grideanu critică din nou guvernul Bolojan. FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„Este clar. Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD. Ați spoliat românii, ați prăbușit economia și ați sufocat firmele”, scrie Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook

Liderul PSD spune că economia României se află în dificultate, invocând date ale INS și Eurostat privind evoluția produsului intern brut.

„Opriți-vă! Terminați în a mai mesteca lozinci stupide cu PSD dimineața, la prânz și seara. Chiar nu vă pică greu la stomac să vedeți că datele INS și Eurostat spun că aveți două trimestre de cădere economică și două de stagnare?! Doar în primul semestru din 2026: 
PIB real: -1,6% pe seria ajustată sezonier.
 PIB: -0,8% pe seria brută.

Liderul PSD critică și construcția bugetară a Guvernului, susținând că estimarea de creștere economică de 1% a fost infirmată de realitate:

V-ați făcut bugetul pe +1% creștere economică. După șase luni suntem la -0,8%.  Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie! Mai crești niște taxe?! Vindem niște acțiuni la companii strategice?! Mai stingem lumina prin casele românilor, cum facem?!”.

„Ați preluat o țară cu a doua creștere economică din UE și ați dus-o pe penultimul loc”

Sorin Grindeanu face referire și la situația din sectorul energetic, criticând actuala guvernare pentru costurile ridicate ale energiei și pentru modul în care a fost gestionată criza de la Cernavodă.

„Plătim 500 de euro pe MWh la bulgari și voi încă o țineți langa cu PSD?! După ce voi de la PNL ați avut 90 de luni Ministerul Energiei și PSD doar 10 luni?! Și după ce Miruță 2 cm s-a făcut de toată ocara jucându-se stupid cu stâncile și barjele pe Dunăre?! Adevărul este simplu: ați preluat o țară cu a doua creștere economică din UE și ați dus-o pe penultimul loc. Doar România și Irlanda au scădere economică din toată Uniunea Europeană”, se mai arată în postare.

Liderul PSD a adăugat:

„Ați distrus și ați îngropat orice speranță. E tot ce v-a ieșit de minune....Va fi o binecuvântare pentru țara noastră când vom scăpa de această pestă haștagistă...iar asta va fi foarte curând!”

Amintim că  Radu Miruță a vorbit joi seara, la postul B1 TV,  despre proiectele rămase nerezolvate în perioada în care Sorin Grindeanu, liderul PSD, a condus Ministerul Transporturilor. Ministrul interimar al Apărării a declarat că actuala situație de la Cernavodă are legătură cu proiecte de infrastructură care nu au fost realizate în perioada în care Grindeanu conducea Ministerul Transporturilor.

„Se poate ca pe domnul Grindeanu să-l macine niște vinovăție”

Miruță a afirmat că liderul PSD ar avea motive să se simtă responsabil pentru contextul actual.

„Diferența de la centimetrii lui Miruță şi inacțiunea lui Grindeanu este oprirea centralei de la Cernavodă astăzi, pentru că un proiect de la Ministerul Transporturilor coordonat de domnul Grindeanu a fost ținut la sertar. Proiectul de la Bala, care presupunea fix un debit mai mare de apă care să ajute la răcirea reactoarelor de la Cernavodă şi care era o soluție serioasă şi sănătoasă, făcută din timp şi gândită de specialiști şi aprobată cu avize de la Mediu, a fost băgat în sertar şi încuiat acolo din aprilie 2024. Se poate ca pe domnul Grindeanu să-l macine nişte vinovăţie”, a declarat Radu Miruță.

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