Video Scandal în Parlament înaintea discursului lui Isaac Herzog. Parlamentari SOS au protestat cu bannere, iar un senator a negat Pogromul de la Iași

Un grup de parlamentari ai SOS România a organizat luni un protest la Parlament, înaintea discursului susținut de președintele Israelului, Isaac Herzog, în plenul reunit. Aceștia au încercat să intre în sala de ședință cu bannere și un steag palestinian, însă accesul cu materialele de protest nu le-a fost permis. În timpul protestului, senatorul Dumitru Manea a negat existența Pogromului de la Iași, contrazicând concluziile istoricilor și ale Raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România.

Protestul a fost organizat de cinci parlamentari SOS România, în frunte cu lidera grupului deputaților partidului, Simona Macovei.

Aceștia au venit la Parlament cu un steag al Palestinei și cu un banner pe care era inscripționat mesajul: „Nu există pogrom de la Iași. Există masacrul de la Iași asumat de guvernul Germaniei”.

Senator SOS: „Nu a fost niciun pogrom la Iași”

Senatorul SOS România Dumitru Manea a susținut că atrocitățile comise împotriva evreilor la Iași, în perioada 27–30 iunie 1941, ar fi fost săvârșite exclusiv de trupele germane.

„Cea mai mare mârlănie politică a fost aceea că masacrele au fost numite pogrom. Eu sunt senator de Iași și nu-mi convine pentru că populația Iașului este nedreptățită, că ei și familiile lor sunt niște familii de genocidari, de criminali”, a declarat acesta.

Întrebat despre documentele istorice care indică peste 13.000 de victime și implicarea autorităților române, alături de militari germani și de o parte a populației civile, Manea a respins aceste concluzii.

„Nu a fost niciun pogrom la Iași (...) Nu avem nicio responsabilitate, de vreme ce aceste crime au fost asumate”, a afirmat senatorul, invocând recunoașterea de către Germania a participării unor militari germani la crimele din 1941.

El a susținut, de asemenea, că lucrările istoricilor nu ar reprezenta probe suficiente. În plus, acesta a spus că astfel de afirmații ar trebui susținute prin documente judiciare.

Potrivit Raportului Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România, în timpul Pogromului de la Iași au fost uciși aproximativ 14.850 de evrei, iar responsabilitatea crimelor a aparținut autorităților române, cu participarea unor militari germani și a unor civili.

Isaac Herzog: România este un model în comemorarea Holocaustului

Protestul a avut loc înaintea discursului susținut în plenul Parlamentului de președintele Israelului, Isaac Herzog.

În intervenția sa, liderul israelian a afirmat că relațiile dintre România și Israel s-au consolidat constant în ultimii 78 de ani și reprezintă în prezent „un pilon strategic al stabilității și cooperării”.

Președintele Israelului a lăudat, totodată, eforturile României în ceea ce privește asumarea trecutului și combaterea antisemitismului.