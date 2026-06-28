Preşedintele Nicușor Dan nu este atent la declaraţiile liderilor politici. Azi ar trebui sa-l desemneze pe Siegfried Mureșan premier

Ultima întrevedere între preşedinte şi liderii principalelor partide politice s-a terminat necivilizat. Preşedintele a ieşit furios din sală fără să salute participanţii la discuţie. Ba chiar a ţipat la Ilie Bolojan şi Dominic Fritz acuzându-i: „Nu vă țineți de cuvânt. Sunteți iresponsabili!

Greşeşte grav Nicușor Dan când declară:

"Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția".

Dar nu spune cauza actualei crize politice: PSD a demolat guvernul pro-european Ilie Bolojan, a nesocotit protocolul de guvernare, programul de reforme, angajamentele externe PNRR, SAFE, OECD, a ignorat responsabilitatea faţă de situaţia grea şi contextul extern în care se află România.

După ce a demolat guvernul Bolojan, timp de două luni PSD a refuzat să vină la guvernare, să propune un premier şi un program de guvernare care să înlocuiască guvernul şi programul Bolojan.

Preşedintele nu este atent şi nu ştie ce au spus marţi partidele PNL, USR, UDMR:

"Formula propusă este fie un guvern minoritar PSD, fie unul în jurul PNL-USR-UDMR+ acord politic, pe un pact pentru România."

Bolojan: „PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord. Or, am constatat că domnul Grindeanu nu vrea decât un cec în alb. Ne-am mai fript. Și am înțeles că nici în politică nu se dau cecuri fără acoperire”.

Fără acordul politic şi Pactul pentru România formula propusă de PSD nu este valabilă.

Ori Grindeanu ce spune: „PSD va avea nevoie de plină autonomie asupra programului de guvernare”. Adică nu dă socoteală nimănui de ce face la guvernare!

Preşedintele Nicușor Dan vrea doar să aducă PSD la guvernare, cu premier Grindeanu, indiferent de ce program de guvernare are şi de părerile celorlalte partide, care ar trebui să voteze guvernul Grindeanu „în orb”, fără să ştie ce va face. De ce este mai bun guvernul Grindeanu, comparativ cu un guvern Siegfried Mureşan, susţinut de PNL, USR, UDMR nu ne explică Nicușor Dan. Ar trebui să facă o conferinţă de presă și să explice toate întrebările ridicate în ultimele zile în opinia publică.

Situaţia politică în România este la limită

Parlamentul intră marți, pe 1 iulie, în vacanţă, parlamentarii pleacă în concedii şi este greu să-i aduci în sesiune specială la Bucureşti. Doar luni şi marţi se mai poate instala un nou guvern.

Dacă preşedintele l-ar desemna azi pe Siegfried Mureşan ca premier, poate ar fi timp pentru un vot în parlament. PNL, USR şi UDMR au mai multe voturi comparativ cu PSD, şi este aproape sigur că vor găsi o majoritate de 233 de voturi, pentru că parlamentarii nu vor să plece acasă în caz de alegeri anticipate. Majoritatea articolelor de presă şi a opiniilor exprimate pe reţelele sociale către această variantă se îndreaptă.

În caz contrar, preşedintele se joacă cu miliardele pe care România le-ar putea pierde din PNRR, dacă până la 31 august nu îndeplineşte jaloanele şi ţintele asumate prin PNRR.

Actualul guvern, menţinut în mare măsură de Siegfried Mureşan, are toate uşile şi culoarele ministerelor cunoscute, nu îi trebuie 2-3 luni să le afle.

Bolojan a acceptat şi să renunţe la conducerea guvernului, condiție expresă pusă de PSD.

Nu văd nicio piedică pentru ca preşedintele Nicusor Dan să nu desemneze azi ca premier pe Siegfried Mureşan. În caz contrar, suspendarea preşedintelui capătă motive întemeiate şi clare. Nu te joci cu soarta ţării fără să plăteşti pentru asta.