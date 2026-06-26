Grindeanu anunță că PSD nu mai face concesii: „Foamea voastră de funcții are o limită... Ilie Bolojan, vin agențiile de rating!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis vineri, 26 iunie, că social-democrații au făcut toate concesiile necesare pentru formarea unui guvern și a acuzat PNL, USR și UDMR că „urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”.

„PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa-zis pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească criza politică.

PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim încontinuu mințiți, stând la masă cu președintele României.

PNL-USR-UDMR urmăresc doar să amâne o decizie politică pentru a rămâne pe funcții și privilegii”, a afirmat Grindeanu pe Facebook.

În continuare, președintele PSD prezintă argumentele pentru care spune că partidul nu mai este dispus să facă alte concesii în negocierile pentru formarea guvernului.

„1.⁠ ⁠PSD a avut aceeași poziție de la bun început. Am urmărit formarea unui guvern stabil și funcțional.

2.⁠ ⁠PSD a făcut concesii importante pe parcursul celor 50 de zile. Am acceptat inclusiv varianta unui prim-ministru din partea unui partid clasat după PSD la alegeri.

3.⁠ ⁠Despre rotative. În acordul politic anterior PNL a exercitat deja prima parte a rotației la conducerea Guvernului. Nu există niciun argument de echitate care să justifice reluarea acestui mecanism de la început.

4.⁠ ⁠PSD nu acceptă să ofere doar voturile. Nu există guvernare fără asumarea responsabilității. Nu vom susține formule în care alții conduc, iar PSD este chemat doar să sprijine măsuri care nu țin cont de impactul socio-economic.

5.⁠ ⁠PSD este pregătit să guverneze. Avem un program clar, un acord politic respectat și o majoritate stabilă. Ceilalți poate vor doar să guverneze încă două luni ca interimari.

6.⁠ ⁠ PSD consideră că spațiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis. Nu este util să prelungim negocieri fără perspectivă.

7.⁠ PSD consideră că există soluții clare, constituționale. Ori există o majoritate care își asumă guvernarea, ori trebuie să acceptăm că actualul Parlament nu mai poate genera o formulă stabilă.

8.⁠ PSD are o ⁠datorie față de românii care ne-au ales. Am făcut concesii importante, unele dificile pentru propriul nostru electorat. Nu putem cere membrilor și votanților noștri noi concesii.”

Așadar, adaugă Grindeanu, „PSD nu mai înaintează o altă propunere” și transmite „curajoșilor din PNL și USR” că „nu se tem de votul cetățenilor”.

„Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România! P.S. Ilie Bolojan, vin agențiile de rating! Ar fi bine să înveți engleză până atunci!”

Anterior, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după ce discuțiile de la Cotroceni au fost un eșec. Șeful statului acuză PNL că și-a schimbat poziția și blochează formarea unui nou guvern.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revina la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline”, a transmis Nicușor Dan.