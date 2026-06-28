Peiu, convins că Sorin Grindeanu va obține învestirea Guvernului: „Toți caută o ieșire din această situație”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus duminică, 28 iunie, că președintele PSD, Sorin Grindeanu, va reuși să obțină voturile necesare pentru învestirea Guvernului, chiar dacă majoritatea va fi una fragilă.

„Va fi o majoritate fragilă și care va încerca să își proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va reuși, pentru că lumea în clasa politică parlamentară, să spunem, este cam cu nervii la pământ. Toți caută o ieșire din această situație. Mă refer în primul rând la partidele din fosta Coaliție sau nu știu dacă mai e valabilă actuala Coaliție și sunt destul de dispuse la compromisuri.

Cred că PNL-ul mizează foarte mult pe prestația domnului Bolojan în Opoziție sau în semi-Opoziție, că va fi, înțeleg, un acord cu PSD-ul. PSD-ul, pe de altă parte, nu are cum să refuze o astfel de posibilitate, iar UDMR-ul ajunge iarăși într-o postură în care este arbitru și îi place să joace în această postură. USR-ul nu prea mai contează, dacă se înțeleg celelalte trei partide pe acordul acesta care este mult invocat, privind nu știu, urgențe sau legi importante”, a declarat Petrișor Peiu, duminică, la Digi24.

Petrișor Peiu susține că, deși AUR este exclus din viitoarea formulă de guvernare, partidul ar putea avea un rol de arbitru în Parlament, unde voturile sale ar putea deveni decisive pentru adoptarea unor proiecte importante.

El consideră că izolarea AUR nu îi slăbește poziția, ci, dimpotrivă, îi poate oferi un avantaj politic.

Petrișor Peiu a mai declarat că există diferențe de optică între PSD și AUR, „care ar fi făcut extrem de dificilă o construcție comună”.

„Noi nu vrem să fim confundați cu PSD. Noi suntem un alt partid și chiar dacă mulți cred că suntem un pui al PSD-ului sau un frate mai mic, nu suntem. Să ne uităm la motivele pe care le-au avut fiecare din cele două partide pentru acea moțiune de cenzură. Noi am spus că principala motivație este politica economică a guvernului Bolojan. Deci nu faptul că Bolojan are mai puțin păr decât restul politicienilor sau că are cravata albastră, nu asta era problema”, a susținut liderul AUR.

Grindeanu: „PSD a decis în unanimitate să își asume responsabilitatea guvernării”

Miercuri, liderii PSD s-au reunit și au decis să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Social-democrații au stabilit că nu vor susține un guvern minoritar.

„PSD a decis în unanimitate să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.

Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei ministeriale. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. De aceea, am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni prooccidentale din Parlament.

PSD va avea pe deplin autonomia asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, va fi un guvern care nu se teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui.

PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu: relansarea economică și recâștigarea încrederii românilor în clasa politică. (...) Resping orice pact pe funcții, doar pe idei care să ofere prosperitate”, a afirmat Grindeanu.