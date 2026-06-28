Siegfried Mureșan: „Viziunea mea despre România în Europa este diferită de cea a PSD”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, nominalizat de PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, a susținut, într-o postare publicată duminică pe Facebook, că viziunea sa asupra locului României în Uniunea Europeană este diferită de cea a PSD.

„Viziunea PSD-ului și viziunea mea despre România în Europa au fost mereu diferite: ei au vrut ca Europa să îi lase în pace, eu vreau o Românie puternică și demnă în Europa”, a scris eurodeputatul.

Mesajul vine după o serie de atacuri lansate în ultimele zile la adresa conducerii PSD și a liderului interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

Critici repetate la adresa PSD și a lui Grindeanu

Vineri, Siegfried Mureșan afirma că PNL nu îl va susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru „cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării”.

Potrivit eurodeputatului, prioritățile viitorului Executiv ar trebui să fie implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului bugetar, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private.

„Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat: să rezolvăm problemele României sau să instalăm cât mai rapid un prim-ministru PSD?”, a scris acesta.

Sâmbătă, Mureșan a revenit cu un nou mesaj în care l-a criticat pe Sorin Grindeanu, susținând că și-a schimbat poziția în privința funcției de premier.

„Cea mai mare răzgândire pe care o vedem zilele acestea vine de la domnul Grindeanu: de două luni s-a ferit să fie prim-ministru, acum dintr-o dată își dorește. Speră că îl vom vota de teama alegerilor anticipate”, a afirmat eurodeputatul.

Acesta a adăugat că, în opinia sa, PNL nu îi va acorda votul și a susținut că „singurii care au motiv să se teamă de alegeri anticipate sunt politicienii din PSD”, partid despre care afirmă că a scăzut în sondaje sub conducerea lui Sorin Grindeanu.