Hubert Thuma critică conducerea PNL și îl susține ferm pe Veștea: „ România are nevoie de guvern”

Partidul Național Liberal se confruntă cu tensiuni interne, după ce președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a publicat un mesaj critic la adresa conducerii formațiunii, în care contestă direcția politică actuală și modul în care sunt gestionate negocierile pentru formarea unui guvern.

Thuma afirmă că „nu este de acord deloc” cu direcția în care este împins partidul, precizând că tăcerea în acest context ar însemna „o formă de complicitate la o greșeală”.

Acesta subliniază că România are nevoie urgentă de un guvern stabil, în condițiile în care situația economică este dificilă, iar lipsa unei decizii politice clare generează incertitudine pentru antreprenori, administrațiile locale și populație.

„E timpul să încetăm să ne comportăm ca și cum am avea luxul timpului. România are nevoie de un guvern acum. Situația economică este una dificilă, iar incertitudinea crește cu fiecare zi în care nu există o soluție clară. O simt antreprenorii care amână investiții, o simt primarii care nu mai pot face planuri, o simt oamenii care așteaptă stabilitate și predictibilitate într-o perioadă în care au tot mai puține motive să le găsească”, a transmis Thuma, adăugând că deciziile politice ar trebui luate în interes național, nu electoral.

În mesajul său, liderul liberal din Ilfov face referire și la implicarea președintelui Nicușor Dan în actualul context politic, apreciind că acesta a încercat să promoveze o soluție politică în locul uneia tehnocrate.

Cel mai dur pasaj al mesajului său vizează însă discuțiile din interiorul PNL privind posibile sancțiuni sau excluderi în partid. Thuma respinge această abordare, afirmând că formațiunea nu ar trebui să devină „un partid care își pedepsește oamenii pentru că își asumă responsabilități politice”.

„Nu cred că PNL trebuie să devină un partid care își pedepsește oamenii pentru că își asumă responsabilități politice. Nu cred că dăm oamenii afară pentru că încearcă să găsească soluții într-un moment dificil pentru țară. Putem avea opinii diferite. Putem avea dezacorduri. Dar nu putem transforma fiecare dezacord într-o execuție politică”, a mai scris acesta.

Mesajul lui Hubert Thuma evidențiază, totodată, necesitatea unui guvern „stabil, pro-occidental și capabil să ia decizii”, avertizând că România „nu își permite blocaje prelungite”.