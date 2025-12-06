search
Rusia vrea tot litoralul Mării Negre, până la Gurile Dunării. Analiză: „Orice promisiune făcută de Putin că nu va ataca Europa este o altă minciună”

0
0
Publicat:

Negocierile SUA–Ucraina avansează lent, remarcă Defense România, care scrie că „Witkoff & Co vor să-i convingă pe ucraineni că e cel mai bun Plan de Pace, în timp ce Putin amenință cu scenariul Novorossiya”.

Putin amenință că Rusia ar putea izola militar Ucraina de Marea Neagră. FOTO arhivă Profimedia
Putin amenință că Rusia ar putea izola militar Ucraina de Marea Neagră. FOTO arhivă Profimedia

Într-o analiză făcută pe Facebook de Defense România, sâmbătă, 6 decembrie, se arată că negocierile din Florida, dintre Ucraina și Statele Unite, au dat primele rezultate, dar încă nu s-a înregistrat niciun progres real în ceea ce privește acordurile de pace.

„Ambele părți au convenit că progresul real către orice acord depinde de disponibilitatea Rusiei de a demonstra un interes real pentru o pace durabilă, inclusiv de a lua măsuri pentru dezescaladarea și încetarea uciderilor”, precizează un comunicat al diplomației americane.

Totuși, în ciuda limbajului pozitiv, au existat puține dovezi ale unui progres semnificativ care ar putea semnala un nou impuls în negocieri, potrivit Bloomberg.

„Rușii visează să cucerească tot litoralul ucrainean, până la Gurile Dunării”, mai arată Defense Romania, cu referire la Novorossiya („Noua Rusie”, „Novorusia”).

„Ar însemna că trupele Rusiei vor fi la frontiera cu România”

Analiza citată amintește că Rusia controlează peste 19% din Ucraina, „ceea ce reprezintă cu un procent mai mult decât acum doi ani”

„Deși tupele ruse înregistrează cel mai rapid avans în acest an din 2022 încoace, trupele ruse nu au cucerit încă întregul Donbas, unde Kievul nu vrea să renunțe la centura de fortificații care protejează restul orașelor mari controlate de Ucraina, și anume Kramatorsk și Sloviansk. Dar Rusia nu se oprește aici și vrea tot litoralul Mării Negre, până la Gurile Dunării”, consideră Defense România.

Liderul de la Kremlin a amenințat săptămâna aceasta că Rusia ar putea izola militar Ucraina de Marea Neagră, „ceea ce ar însemna că Rusia ar trebui să controleze Odesa și să ajungă până la Gurile Dunării, ceea ce ar însemna că trupele Rusiei vor fi la frontiera cu România”, mai arată sursa citată.

„Scenariul ocrotirii rusofonilor poate fi aplicat oriunde în Flancul Estic”

Printre principalele argumente folosite de Moscova este și cel potrivit căruia autoritățile ucrainene discriminează locuitorii vorbitori de limbă rusă din Odesa, Herson și Mîkolaiv, remarcă sursa citată.

„Această justificare arată clar că scenariul ocrotirii rusofonilor poate fi aplicat oriunde în Flancul Estic - din țările baltice, până în Republica Moldova și, eventual, se vor găsi rusofoni de protejat și în România. Practic, orice promisiune făcută de Putin că nu va ataca Europa este, de fapt, o altă minciună, similară cu asigurările rușilor de dinaintea invaziei Ucrainei.Ucraina rezistă invaziei rusești cu ajutorul Occidentului de patru ani, iar forma inițială a actualului plan american era percepută ca fiind foarte prietenoasă cu Rusia”, explică Defense România.

Sursa citată amintește că războiul din Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace a fost declanșat de Putin în februarie 2022, când a ordonat trupelor ruse să invadeze țara vecină.

