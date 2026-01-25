search
Românii, nemulțumiți de politica externă a lui Nicușor Dan. Ce cred despre Consiliul pentru Pace al lui Trump, forumul de la Davos și NATO

Publicat:

Cel mai recent sondaj Avangarde relevă nemulțumirea românilor față de politica externă a președintelui Nicușor Dan, în contextul discuțiilor Consiliul pentru Pace fondat de Donald Trump, forumul de la Davos şi încrederea în intervenția dacă suntem atacați.

La Focşani, Nicuşor Dan a fost primit cu fluierături. FOTO: arhivă
La Focşani, Nicuşor Dan a fost primit cu fluierături. FOTO: arhivă

Potrivit datelor celui mai recent sondaj Avangarde, publicate duminică, 25 ianuarie, românii își exprimă nemulțumirea față de politica externă a președintelui Nicușor Dan și sunt critici față de unele inițiative internaționale recente.

Studiul analizează percepția cetățenilor asupra participării președintelui la forumuri internaționale, a rolului României în Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump, precum și încrederea în principalele instituții globale, de la NATO și ONU până la Uniunea Europeană și organismele sale. Rezultatele evidențiază diferențe de opinie în funcție de nivelul de educație și oferă o imagine complexă a modului în care românii privesc politica externă și securitatea națională în context internațional.

Consiliul pentru Pace propus de Donald Trump

Aproape jumătate dintre români nu susțin ideea aderării României la Consiliul pentru Pace propus de președintele american Donald Trump.

FOTO: Avangarde
FOTO: Avangarde

La nivel general, 36% dintre respondenți spun „Da”, 44% „Nu”, iar 20% nu știu sau nu au răspuns, arată sondajul citat.

Analizând răspunsurile în funcție de nivelul de educație, se observă diferențe semnificative:

* Printre persoanele cu studii mai puțin decât liceu, 49% sunt favorabile aderării, 30% sunt împotrivă, iar 21% nu știu sau nu răspund.

* În rândul celor cu studii medii, 44% spun „Da”, 38% „Nu”, iar 18% nu știu sau nu răspund.

* Persoanele cu studii superioare sunt mai sceptice: doar 38% sprijină aderarea, 40% sunt împotrivă, iar 22% nu știu sau nu răspund.

Datele arată astfel că scepticismul față de această inițiativă crește odată cu nivelul de educație, în timp ce sprijinul este mai mare în rândul celor cu studii mai reduse.

Participarea președintelui la Forumul Economic de la Davos

Sondajul Avangarde arată că majoritatea românilor sunt nemulțumiți de faptul că președintele Nicușor Dan nu a participat la Forumul Economic de la Davos, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale care reunește lideri politici și economici din întreaga lume.

FOTO: Avangarde
FOTO: Avangarde

La întrebarea „După părerea dumneavoastră, la Forumul Economic de la Davos ar fi trebuit să participe și președintele României, Nicușor Dan?”, 69% dintre respondenți au răspuns „Da”, semnalând că ar fi considerat necesară prezența sa pentru a întări imaginea țării în plan internațional. În același timp, 22% au răspuns „Nu”, iar 9% nu știu sau nu răspund.

Defalcarea pe nivel de educație relevă diferențe interesante: persoanele cu studii mai puțin decât liceu consideră în proporție de 74% că președintele trebuia să participe, cei cu studii medii 70%, iar respondenții cu studii superioare 66%.

Rezultatele sondajului subliniază, astfel, așteptările publicului privind vizibilitatea și activitatea președintelui în mediul internațional, mai ales în contextul relațiilor cu principalele organizații economice și politice globale.

Cât de mulțumiți sau nemulțumiți sunt românii de  Nicușor Dan

Sondajul Avangarde arată că românii sunt majoritar nemulțumiți de politica externă a președintelui Nicușor Dan.

La nivel general, doar 2% dintre respondenți se declară foarte mulțumiți, iar 14% mulțumiți, în timp ce 34% sunt nemulțumiți și 21% foarte nemulțumiți. Un sfert dintre români au o poziție neutră, iar 4% nu au răspuns sau nu știu.

Citește și: Unul din cinci tineri optează pentru dictatură. Preferă un lider puternic care nu trebuie să se deranjeze cu alegerile
FOTO: Avangarde
FOTO: Avangarde

Defalcarea pe nivel de educație arată diferențe interesante:

* În rândul persoanelor cu studii mai puțin decât liceu, nemulțumirea este cea mai ridicată: 40% sunt nemulțumiți și 25% foarte nemulțumiți, în timp ce doar 4% se declară mulțumiți.

* Persoanele cu studii medii înregistrează, de asemenea, un nivel ridicat de nemulțumire, 37% fiind nemulțumiți și 23% foarte nemulțumiți, în timp ce 12% se declară mulțumiți.

* Respondenții cu studii superioare au o percepție ceva mai echilibrată: 31% sunt nemulțumiți, 18% foarte nemulțumiți, iar 19% mulțumiți. De asemenea, un procent mai mare dintre aceștia se declară neutri sau nu știu / nu răspund, ceea ce sugerează o analiză mai nuanțată a activității externe a președintelui.

Pe ansamblu, însă, aceste date indică o percepție critică în rândul românilor față de modul în care gestionează Nicuşor Dan politica externă..

Încrederea în NATO în cazul unui atac militar al Rusiei

Majoritatea românilor cred că NATO ar interveni în cazul unui atac militar al Rusiei asupra României. La nivel general, 60% dintre respondenți au răspuns „Da”, 27% „Nu”, iar 13% nu știu sau nu răspund.

FOTO: Avangarde
FOTO: Avangarde

Defalcarea pe nivel de educație arată diferențe ușoare: persoanele cu studii mai puțin decât liceu sunt cele mai optimiste, 67% dintre acestea considerând că NATO ne va apăra, 20% fiind sceptice, iar 13% nu știu sau nu răspund. Dintre respondenții cu studii medii, 61% cred că alianța ne va proteja, 25% se îndoiesc și 14% nu știu sau nu răspund. În rândul persoanelor cu studii superioare, încrederea scade ușor, 55% răspunzând „Da”, 30% „Nu”, iar 15% „Nu știu / Nu răspund”.

Datele indică faptul că, deși încrederea în NATO este majoritară, nivelul de educație influențează percepția asupra capacității alianței de a proteja România.

Cei cu studii superioare sunt ceva mai critici sau precauți, în timp ce persoanele cu studii mai reduse manifestă o încredere mai ridicată.

Încrederea în instituțiile internaționale

Sondajul Avangarde arată că românii au niveluri diferite de încredere în principalele instituții internaționale.

FOTO: Avangarde
FOTO: Avangarde
Citește și: Criză de încredere în Justiție: peste 70% din români cred că legea nu se aplică egal. Votanții PSD și AUR fac excepție - SONDAJ Inscop

Cele mai ridicate niveluri de încredere sunt în NATO și Organizația Națiunilor Unite, unde 62% și, respectiv, 55% dintre respondenți spun că au încredere.

În ceea ce privește Uniunea Europeană, 50% dintre români au declarat că au încredere în UE, 45% „mai degrabă nu au încredere”, iar 5% nu au răspuns.

Cel mai mult dintre încrederea românilor pare să fi pierdut Parlamentul European, în care doar 33% spun că mai cred, față de 62% care spun că mai degrabă nu au încredere, în timp ce 5% nu au răspuns.

Nici Comisia Europeană nu se bucură de prea mare popularitate în rândul românilor, doar 32% dintre respondenți afirmând că au încredere, în timp ce 55% manifestă scepticism, iar 13% nu au răspuns.

Datele sugerează că, în general, NATO și ONU inspiră cel mai mare nivel de încredere, în timp ce instituțiile europene sunt privite cu mai multă precauție, reflectând percepțiile cetățenilor asupra eficienței și relevanței acestora în viața politică și strategică a României.

* Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 22-23 ianuarie prin metoda CATI pe un eșantion de 820 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă de eșantionare este de 3,3% la un nivel de încredere de 95%.

