Unul din cinci tineri optează pentru dictatură. Preferă un lider puternic care nu trebuie să se deranjeze cu alegerile

Un sondaj arată că mulți tineri britanici ar susține un lider puternic care nu trebuie să se mai obosească cu alegerile.

Aproape unul din cinci tineri din Generația Z din Marea Britanie este în favoarea dictaturilor, potrivit unui nou sondaj.

Studiul a constatat că 18% dintre persoanele născute între 1997 și 2012, cu vârste cuprinse între 13 și 28 de ani, consideră că cel mai bun sistem pentru a conduce eficient o țară este un lider puternic, care nu trebuie să se deranjeze cu alegerile. Această cifră se compară cu 12% dintre toți adulții din Marea Britanie, scrie The Telegraph.

Oamenii născuți între 1981 și 1996, au fost, de asemenea, în favoarea dictaturilor, 14% dintre respondenți nefiind de acord cu ideea că democrația este cel mai bun sistem pentru a conduce eficient o țară. Generația baby boomers, născuți după al Doilea Război Mondial și cu vârste cuprinse între 60 și 80 de ani, a fost generația cea mai favorabilă democrației, doar 7% susținând un regim autoritar.

Sondajul FGS Global Radar a constatat, de asemenea, că tinerii erau mult mai puțin preocupați de populism decât părinții și bunicii lor. La nivel global, 59% dintre adulți considerau că democrația este slăbită de ascensiunea mișcărilor populiste, dar această cifră a scăzut la 49% în rândul Generației Z.

Bărbații tineri erau mult mai predispuși să susțină populismul decât femeile.. Aproape un sfert dintre bărbați (24%) cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani nu au fost de acord că populismul subminează democrația, comparativ cu 19% dintre femeile din aceeași categorie de vârstă.

De asemenea, tinerii au fost mai puțin predispuși să fie de acord că munca asiduă duce la succes , 42% dintre membrii generației Z și mileniali considerând că poți prospera indiferent de situația în care te-ai născut, comparativ cu 46% dintre toți adulții și mai mult de jumătate (52%) dintre toți adulții născuți după Al Doilea Război Mondial.

Tinerii britanici au avut tendința de a fi mai preocupați de impactul inteligenței artificiale asupra perspectivelor lor de angajare decât omologii lor americani. Peste jumătate (58%) dintre membrii Generației Z din Marea Britanie se temeau că inteligența artificială ar avea un impact negativ, comparativ cu jumătate dintre membrii Generației Z din SUA.

Rezultatele au arătat că britanicii erau în general pesimiști în ceea ce privește viitorul Regatului Unit, mai puțin de unul din cinci considerând că cele mai bune zile ale noastre sunt deja în față.

Doar 14% dintre adulții britanici au avut o perspectivă pozitivă asupra viitorului Regatului Unit, 67% considerând că cele mai bune zile ale noastre au trecut. Britanicii au fost mai negativi decât cei chestionați în UE, SUA, Canada și Japonia.

Întrebați dacă viața va deveni mai ușoară sau mai grea pentru următoarea generație, doar 10% dintre britanici au spus că va fi mai ușoară, comparativ cu 14% dintre europeni, 25% dintre americani, 20% dintre canadieni și 15% dintre japonezi.

Aproape două treimi (61%) dintre cei chestionați la nivel global au declarat că sunt pesimiști în ceea ce privește impactul lui Donald Trump asupra păcii și securității în lume. Peste jumătate din populația lumii (59%) consideră că există riscul unui alt război global major.

Radarul global FGS 2026 se bazează pe 175 de interviuri aprofundate cu lideri de rang înalt și experți în politici publice din lumea afacerilor, politicii, mediului academic și mass-media, precum și pe sondaje reprezentative la nivel național din SUA, Canada, țările membre ale Uniunii Europene, Regatul Unit și Japonia.

Sondajul privind democrația versus dictatură a chestionat un total de 20.000 de persoane, inclusiv 2.022 de persoane de diferite vârste din Regatul Unit.