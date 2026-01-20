Criză de încredere în Justiție: peste 70% din români cred că legea nu se aplică egal. Votanții PSD și AUR fac excepție - SONDAJ Inscop

Potrivit unui sondaj INSCOP, doar un sfert dintre români au încredere foarte multă sau destul de multă în Justiție, în timp ce 70% declară că au destul de puțină, foarte puțină sau nu au deloc.

Sondajul arată că votanții PSD și AUR, persoanele cu vârsta între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară sunt categoriile de populație care au un nivel de încredere în Justiție ceva mai mare decât media populației.

Au un nivel de neîncredere în Justiție mai mare decât media populației în special votanții USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din urbanul mare.

Datele arată că 92,3% dintre participanții la sondaj cred că este foarte important sau destul de important ca România să aibă un sistem de Justiție independent (73,7% consideră că este foarte important, iar 18,6% cred că este destul de important).

Doar 3,5% dintre români cred este deloc important sau destul de neimportant ca țara să aibă un sistem independent de Justiție (1,3% destul de neimportant, iar 2,2% deloc important), în timp ce 4,2% nu știu sau nu răspund la întrebare.

Aproape un sfert (23,7%) dintre cei intervievați cred că sistemul de Justiție din România este independent de influențe politice, iar 67,4% consideră că nu. Totodată, 8,6% nu știu, iar 0,4% nu răspund.

80,2% dintre români sunt de părere că legea este aplicată în mică măsură sau deloc

În ceea ce privește aplicarea egală a legii, încrederea românilor a scăzut. Doar 16,6% cred, în ianuarie 2026, că legea este aplicată în mare sau foarte mare măsură pentru toți cetățenii, față de aproape 20% în aprilie 2025.

În schimb, 80,2% sunt de părere că legea este aplicată în mică măsură sau deloc, procent în creștere față de 68,5% înregistrat în aprilie 2025.

Conform sondajului, cred că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii în mare măsură și destul de mare măsură, în proporții ceva mai ridicate decât media populației, în special votanții PSD și PNL și tinerii sub 30 de ani.

Consideră că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii în mică/foarte mică măsură sau deloc în proporții ceva mai ridicate decât media populației în special votanții USR și AUR, respectiv locuitorii din urbanul mic.

Datele au fost culese în perioada 12 - 15 ianuarie, metoda de cercetare fiind interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Barometrul Informat.ro - INSCOP Research este un sondaj de opinie lunar, realizat de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Potrivit directorului INSCOP Research, Remus Ștefureac, datele arată o ruptură structurală între atașamentul normativ față de ideea de Justiție independentă și experiența concretă a cetățenilor, care percep sistemul ca fiind vulnerabil la influențe externe și inechitabil în funcționare.

„Se conturează un paradox sociologic: tocmai grupurile mai educate, urbane și mai conectate la viața publică sunt cele mai critice, semn că neîncrederea nu vine din dezinteres, ci din așteptări ridicate și evaluări informate.

Evoluția negativă a percepției privind aplicarea egală a legii indică o eroziune accelerată a legitimității instituționale, cu potențial de a alimenta fie un sentiment de revoltă, fie cinism civic, resemnare și retragere din participarea democratică.

În ansamblu, Justiția este percepută mai degrabă ca un ideal necesar decât ca o realitate funcțională, ceea ce reprezintă un risc major pe termen mediu pentru coeziunea socială și încrederea în statul român”, a subliniat Remus Ștefureac, potrivit site-ului INSCOP.