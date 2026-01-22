search
Parlamentul European respinge moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene

0
0
Publicat:

Eurodeputații au respins joi, 22 ianuarie, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene. Moțiunea a fost depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”.

Parlamentul European/FOTO: EPA-EFE
Parlamentul European/FOTO: EPA-EFE

Potrivit unui comunicat publicat de Parlamentul European, moțiunea a fost respinsă cu 165 de voturi pentru, 390 împotrivă și 10 abțineri.

Votul a fost precedat de o dezbatere în plen cu comisarul Maroš Šefčovič, care a avut loc luni, 19 ianuarie.

Luni, Parlamentul European a intrat într-o sesiune tensionată la Strasbourg, unde eurodeputații au dezbătut o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene.

Pentru a fi adoptată, moțiunea trebuie să întrunească o majoritate calificată de două treimi din voturile exprimate, reprezentând totodată majoritatea membrilor Parlamentului.

Inițiatorii moțiunii acuză Comisia Europeană că ar fi încheiat unilateral negocierile privind acordul UE–Mercosur, ignorând opoziția constantă exprimată de mai multe parlamente naționale, de Parlamentul European și de reprezentanții fermierilor și crescătorilor de animale din Uniune.

Potrivit acestora, acordul ar pune în pericol viitorul sectorului agricol european, prin deschiderea pieței către produse care nu respectă standardele UE în materie de mediu, drepturi sociale, bunăstare a animalelor și norme sanitare și fitosanitare.

De asemenea, inițiatorii moţiunii consideră că măsurile de salvgardare propuse de Comisie sunt insuficiente, întrucât nu permit intervenții automate și nu garantează o reciprocitate reală, ceea ce ar crea o concurență neloială și ar afecta grav mijloacele de subzistență ale mii de fermieri europeni.

Pentru ca o astfel de moțiune să ajungă pe agenda plenului, este necesar sprijinul a cel puțin o zecime dintre eurodeputați, respectiv 72 din totalul de 719 membri ai Parlamentului.

Europa

