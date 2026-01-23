Rolul lui Mark Rutte, „îmblânzitorul lui Trump”, crucial pentru a preveni o criză a Alianței privind Groenlanda. Rețeta secretarului general al NATO

În timp ce tensiunile dintre Donald Trump și Europa privind Groenlanda ajungeau la punctul de fierbere în această săptămână, șeful NATO, Mark Rutte, și-a confirmat încă o dată reputația de „îmblânzitor al lui Trump” după ce președintele SUA a renunțat la amenințările sale tarifare în urma unei întâlniri pe care au avut-o la Davos, relatează Reuters.

Trump a declarat că a agreat cu Rutte asupra unui „cadru al unui viitor acord” privind regiunea arctică, care se preconizează a fi „unul excelent pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO”.

Deși detaliile acestuia nu sunt încă clare, rezultatul a fost o victorie diplomatică pentru Rutte, care a pus din nou pe linia de plutire alianța transatlantică, au declarat diplomați și analiști politici.

Rutte, prim-ministrul al Olandei timp de 14 ani, își formase deja o reputație de „îmblânzitor al lui Trump”, porecla fiind vehiculată pe larg în presa europeană, când a preluat funcția în NATO, cu o lună înainte de realegerea lui Trump în 2024, pe baza relațiilor dintre ei în timpul primului mandat al președintelui american.

Strategia sa nu este deloc subtilă - se bazează pe laude la adresa președintelui SUA, chiar în timp ce alți lideri europeni adoptă un ton tot mai deschis critic față de Trump.

„Munca secretarului general al NATO este întotdeauna importantă. Și atunci când e transpusă în personalitatea lui Mark Rutte, care este calm, stăpân pe sine și capabil să vorbească cu președintele Statelor Unite, ar trebui să fim recunoscători că este secretarul nostru general în aceste momente”, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb pentru Reuters la Davos.

Trump afirmase anterior că SUA trebuie neapărat să intre în posesia Groenlandei. Nu este clar în ce măsură faptul că a dat înapoi i se datorează lui Rutte. Acesta ar fi scos deja din ecuație forța militară înainte de întâlnirea sa cu șeful NATO.

Însă mulți diplomați îi atribuie lui Rutte meritul de a ține NATO unită și de a gestiona relațiile transatlantice turbulente cu Trump în primul an al celui de-al doilea mandat în fruntea SUA.

„Nu este perfect. Aliații pot avea opinii diferite despre el și despre stilul său de conducere. Dar este foarte bun la menținerea unității acestei alianțe în vremuri dificile”, a declarat un diplomat european.

„Președintele Trump era deja gata pentru concesii, iar Rutte a fost interlocutorul perfect.”

În timp ce activitatea diplomatică frenetică în capitalele lumii a pregătit terenul, iar sprijinul puternic al Europei pentru refuzul Danemarcei de a ceda Groenlanda a avut rolul său, intervenția personală a lui Rutte a fost considerată crucială.

Un diplomat NATO de rang înalt a declarat că acordul la care a ajuns în privința Groenlanda arată de ce Rutte „face ceea ce face pentru a rămâne în contact direct cu Trump”.

Episodul în care Rutte i-a spus lui Trump „daddy”

Cel mai recent compromis mediat de șeful NATO a venit în urma unei intervenții similare a lui Rutte la Haga în iunie, când l-a cucerit pe liderul SUA, asemănându-l cu un „tătic” în conflictele globale.

El a negociat cu succes un acord în urma căruia aliații au fost de acord cu apelul lui Trump de a crește cheltuielile militare și conexe la 5% din PIB.

Trump nu și-a ascuns mulțumirea când a adus în discuție comentariul lui Rutte în discursul ținut miercuri la Davos.

Iar acum Rutte a venit din nou cu soluția: a propus un acord-cadru în urma căruia alianța ar urma să consolideze securitatea Groenlandei și a regiunii arctice în general, abordând pe această cale ceea ce Trump descrie îngrijorările SUA legaT de amenințările reprezentate de China și Rusia.

În timp ce președintele francez Emmanuel Macron l-a făcut pe Trump bătăuș în propriul discurs de la Davos, Rutte și-a păstrat tonul laudativ dintotdeauna față de Trump. Într-un mesaj postat de Trump pe rețelele de socializare săptămâna aceasta, Rutte a lăudat munca sa „incredibilă” în Siria și vorbit în termeni apreciativi de eforturile sale în Gaza și Ucraina.

Șeful NATO știe cum să vorbească cu Trump

Rutte, care și-a perfecționat abilitățile de a genera consens menținând unite guvernele de coaliție în Olanda, o țară marcată de diviziuni politice, refuză adesea solicitările jurnaliștilor de a discuta chestiuni sensibile în fața camerelor de filmat. Adesea schimbă subiectul, subliniind că problemele diplomatice nu ar trebui să devină subiecte pentru titluri de ziare.

Tim Sweijs, director de cercetare la Centrul de Studii Strategice de la Haga, a explicat că abilitatea lui Rutte de a menține partidele unite pentru o perioadă atât lungă în timpul mandatului de prim-ministru l-a transformat într-o „figură politică oarecum rară” în Olanda.

„În loc să se retragă – așa cum fac mulți lideri – și să limiteze discuțiile la un cerc restrâns, el își lua vechiul telefon Nokia și îi suna atât pe partenerii săi de coaliție, cât și pe membrii opoziției”, a spus Sweijs.

Acest lucru l-a expus criticilor pe Rutte, care susține că este dispus să lase deoparte idealurile pentru a ajunge la un acord, a declarat Simon Otjes, profesor asociat de politică olandeză la Universitatea Leiden.

„Este faimos pentru că spunea: «Dacă vrei să vezi, atunci ar trebui să mergi la un oftalmolog». El este omul care ajunge la compromis, care aduce oamenii împreună, care îi face pe oameni să se simtă apreciați pentru a putea merge mai departe”, a spus Otjes.

„El încearcă realmente să înțeleagă nu doar de ce are nevoie Trump în termeni de politică pentru a acționa, ci și de ce are nevoie el din punct de vedere psihologic.”