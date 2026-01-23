search
Președintele Nicușor Dan: Relația transatlantică rămâne crucială pentru România și Uniunea Europeană

Publicat:

Președintele Nicușor Dan a afirmat, vineri, că relația transatlantică rămâne esențială pentru România și UE, subliniind totodată importanța dialogului constructiv, sprijinul pentru Ucraina și coordonarea cu NATO în zona arctică.

Președintele Nicușor Dan FOTO Facebook / Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan FOTO Facebook / Nicușor Dan

„Relaţia transatlantică are o istorie care a adus stabilitate şi prosperitate, fiind de o importanţă crucială pentru Uniunea Europeană şi pentru statele membre, inclusiv pentru România. Acesta este unul dintre mesajele cheie desprinse din discuţiile pe care le-am purtat seara trecută, la Bruxelles, împreună cu liderii europeni, prezenţi la reuniunea informală a Consiliului European”, a scris preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, Statele Unite ale Americii reprezintă, pentru România, un „partener strategic esențial pentru securitatea noastră și acționăm în consecință”, precizând totodată că „această abordare este împărtășită de un număr semnificativ de state membre ale UE”.

„Deşi în ultima perioadă au existat turbulenţe şi unele discontinuităţi în această relaţie transatlantică, există multiple argumente solide pentru continuarea şi consolidarea acesteia. Dialogul rămâne esenţial pentru a asigura o abordare constructivă de ambele părţi, inclusiv pe teme sensibile precum regimul tarifar”, a mai afirmat şeful statului.

El a menționat că în ceea ce priveşte zona arctică, concluzia unanimă a discuţiilor informale din cadrul Consiliului a fost una de solidaritate cu Danemarca şi Groenlanda, intenţia Uniunii Europene, în coordonare cu NATO, fiind aceea de a investi pentru apărarea acestei zone.

„Totodată, a fost reconfirmat sprijinul pentru Ucraina şi continuarea detalierii planurilor militare în contextul garanţiilor de securitate”, anunţă Nicuşor Dan.

Președintele Nicușor Dan a precizat, de asemenea, că opiniile au fost mai puţin aliniate în privinţa situaţiei din Gaza, însă majoritatea statelor au susţinut necesitatea unei implicări active a Europei în procesul de pace.

„De asemenea, a fost subliniată importanţa unei negocieri cu Statele Unite privind Carta Coaliţiei pentru Pace iniţiată de preşedintele Donald Trump, astfel încât aceasta să fie pe deplin compatibilă cu angajamentele internaţionale deja asumate de către statele participante şi de Uniunea Europeană”, a mai declarat el.

Politică

